Plenković uvodi euro kako bi se iz Hrvatske lakše mogle iznositi milijarde

Subota 3. prosinca

U MOLITVAMA SMO SAMI S BOGOM

U jednom kratkom tekstu A. B. Šimić opisuje staricu koja u vrijeme mise kleči pred crkvenim vratima – ne ulazi u crkvu jer misli da toga nije dostojna i da bi u njoj svojom prisutnošću povrijedila Kristovu svetost. Koji primjer poniznosti u usporedbi sa subotnjim klečanjem i molitvom na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, a i drugdje. Tko daruje pa to razglašava, daruje radi sebe, a slično bi se moglo reći i o krunicama na Trgu – vjernici se tamo ne mole za svoju dušu nego se pokazuju, skreću pozornost na sebe, a ne slave Boga. Moli se u crkvi, u obitelji prije jela, u krevetu prije spavanja kad se s molitvom na usnama i zaspi, ujutro poslije ustajanja i u mnogim drugim prilikama u kojima se ne ističemo nego smo, dapače, s Bogom sami. Istina, ljevičari bez razloga govore o "puzajućoj klerikalizaciji", jer šačica izmanipuliranih čudaka ne može imati nikakva utjecaja na građane u kojima mogu izazvati samo – čuđenje. S vremenom će taj ekshibicionizam sam od sebe prestati, no nanio je štetu vjeri koja je u narodu ukorjenjivana stoljećima i bez koje ne može živjeti kao što ne može živjeti bez kruha i vode. Isto bi bilo kad bi neki čudaci na Trg jedanput u tjednu donosili stolove i za njima jeli.

Nedjelja 4. prosinca

'DOMINACIJA' NJEMAČKE JE DOBRODOŠLA

Jarosław Kaczyński, vođa vladajuće poljske desničarske stranke Pravo i pravda, optužio je Njemačku da želi dominirati Europom, mirnim putem postići ono što je nekoć kanila postići vojnom silom. I nije jedini u Europi koji u njemačkoj "dominaciji" vidi "opasnost". No teško je shvatiti čime to Njemačka želi dominirati bez oružja. Zar bi se trebala odreći svoje veličine, sposobnosti svojih ljudi, gospodarske moći, tehnologija i znanja? Kao što vidimio, i Nijemce pogađaju nestašice i druge nevolje zbog rata u Ukrajini pa tako dijele sudbinu cijele Europe, premda u nju hrle deseci tisuća ljudi iz inozemstva u potrazi za boljim životom. Nasuprot Kaczyńskom i drugima koji su na nju narogušeni, Europa i svijet trebali bi joj biti zahvalni. Uostalom, ni sami Nijemci nisu bez straha da bi im netko mogao zadominirati zemljom – sve se više boje muslimana kojih broj stalno raste dok broj kršćana stalno pada. Njemačka je sve sličnija islamskim zemljama, u sve više džamija vjernici se zvučnikom pozivaju na molitvu, što se u tim zemljama čini svakog petka. Službenoj Njemačkoj ta pojava ne smeta jer se "cijene različitosti": ako zvone crkvena zvona, neka se čuju i pozivi mujezina na molitvu.

Ponedjeljak 5. prosinca

ONO ŠTO JOJ JE BOG DAO, HRVATSKA DAJE STRANCIMA

Čitam naslov – "Hrvatski paradoks: suncokreta imamo za izvoz, a ulje uvozimo..." No nije tako samo sa suncokretom i uljem – imamo zemljišta toliko da prehranimo 15 milijuna ljudi, a više od 50 posto hrane uvozimo. Bogati smo šumama, ali trupce izvozimo, a uvozimo namještaj koji se iz tih trupaca izrađuje. U Hrvatskoj se uzalud traže radnici za tisuće radnih mjesta, ali i radnike "izvozimo". Uskoro će Božić, a u mnogim jaslicama koje se prave za taj blagdan slama bi mogla biti iz inozemstva, jer i nju uvozimo. Hvalimo se milijardama koje zaradimo u turizmu, no ono što turiste čeka u hotelskim ili privatnim sobama ili za stolovima za jelo uvelike je iz inozemstva. Nismo baš vidjeli da se Vlada Andreja Plenkovića pretrgla da se takvo stanje promijeni, a ni prethodne vlade nisu se iskazale. Čekali smo ulazak u Europsku uniju kao spas, ali ni tim ulaskom nismo ništa dobili, dapače, sve je gore. Ali što god je gore, vlast je sve samohvalisavija, pa Plenković prije koji dan izjavljuje: "Postajemo dio najrazvijenijih u Europi i svijetu..." Ima li tko pametan i hrabar u premijerovoj blizini tko bi mu preporučio da zatraži pomoć nekog stručnjaka za uznapredovali plenkizam?

Utorak 6. prosinca

NEPODNOŠLJIVO: 'OPET TI PENALI I HRVATI'

Pobijedili smo Japan na SP-u u nogometu i ušli među osam najboljih na svijetu. Možda nećemo dalje, jer sada igramo s Brazilom, ali treba se nadati. No i ovo je golem uspjeh koji nas je potvrdio kao veliku nogometnu naciju, što nam, uz ljubomorni prezir prema maloj državi, priznaju i mediji u svijetu. Pa i mediji u Srbiji, premda im nije nedostajalo zlobe, pa su tako u hrvatskom grbu na navijačkim zastavama koji počinje bijelim poljem vidjeli ustaštvo ("Promocija ustaša nasred meča Hrvatska – Japan"), premda se zna da takav grb nisu imali samo ustaše – u dugim stoljećima bilo ih je i s bijelom i s crvenom početnom četvorinom. Premda nas u samom tekstu hvali, beogradski "Blic" ima naslov – "Opet ti penali i Hrvati"! Trebali su samo dodati – i opet komšijama zavidimo. Hrvatski nogometaši imaju nešto što gotovo svi ističu – hladnokrvnost, mirnoću i upornost i kad protivnik vodi. Bit će da im je tu doboku vjeru u sebe donekle prenio i Dalić svojom dubokom vjerom u Boga. Nogometna reprezentacija uči nas onome čega nam poprilično nedostaje – radu, samopouzdanju i poniznosti. Nisam siguran da bi bez toga bilo uspjeha i 1998. u Francuskoj s Ćirom i 2018. u Rusiji i sada u Kataru s Dalićem.

Srijeda 7. prosinca

PAO MiG, MINISTAR MARIO BANOŽIĆ PREŽIVIO

Pao je MiG Hvatske vojske, a, na sreću, piloti su se spasili. Taj užasan događaj ministar obrane Mario Banožić, koji se izrugao zahtjevu dijela oporbe da podnese ostavku, popratio je užasnom izjavom. Među ostalim je rekao kako je taj "incident pokazao spremnost Hrvatske vojske da uspješno obavlja svoje zadaće unatoč izazovnim trenucima i stanju opreme". Nepojmljivo! Pa zašto u takvom "stanju opreme" nepouzdani, prastari vojni zrakoplovi uopće lete te se tako ugrožavaju životi pilota, a mogu biti ugroženi životi i mnogih drugih ljudi da MiG padne u naseljenom području? Nije li to krajnje nepromišljeno, a zacijelo i kažnjivo? Bilo je i drugih opravdanja toga zločina, a po jednome – u svijetu padaju i novi vojni zrakoplovi. To je kao da autom koji je u stanju raspadanja izazoveš nesreću pa kažeš kako se nesreće izazivaju i novim vozilima. Kad se u Hrvatskoj dogodi kakvo zlo zbog političara, umjesto da odstupe, prvo se jave upravo oni te ga objašnjavaju i opravdavaju da se tako zaštite i istaknu svoju nezaobilaznost. U svojoj pokvarenosti traže da im budemo zahvalni i kad ljude čine nesretnima, oponašajući tako kriminalce koji poslije svojih zločina strastveno ističu svoju nevinost.

Četvrtak 8. prosinca

EUROPA ĆE NAS LAKŠE PLJAČKATI U EURIMA

Ni dandanas mi nije jasno zašto se u Hrvatsku umjesto kune uvodi euro. Građani će zbog te odluke hrvatske Vlade cijeli ovaj mjesec i na početku iduće godine imati nevolja, jer većina bankomata privremeno neće raditi, no to je samo usputna posljedica bezumlja ove vlasti. Kuna je jedan od najizrazitijih simbola hrvatske prošlosti, povijesti i tradicije, no skojevac Andrej Plenković, u duhu svojih marksističko-kardeljevskih tekstova iz vremena raspada bivše države, do nacionalnog nasljeđa ionako ne drži. Nitko nas nije prisiljavao da uvodimo euro, a prednost koju ima kuna pred tim novcem već je u samom nazivu. Kuna ima sve osobine lijepe hrvatske riječi, a odsad ćemo svoj novac zvati riječju koja ni po čemu nije hrvatska i svaki put kad je hrvatski građanin izgovori učinit će nasilje nad svojim jezikom i identitetom i osjetit će se stranim samom sebi. No neće to biti iznimka, Plenković se toliko ropski odnosi preme Europskoj uniji da i Hrvatsku čini stranom samoj sebi. I kuna nije ništa drugo nego izraz njegova sramotnog podaništva Bruxellesu i europskim moćnicima koji, iznoseći svake godine iz Hrvatske milijarde, pljačkaju ovu zemlju, a u eurima će im to biti još lakše.

Petak 9. prosinca

RAT U UKRAJINI – VELIKO KUKAVSTVO VELIKE AMERIKE

Napadnuto je dronovima nekoliko vojnih aerodroma u Rusiji daleko od ukrajinske granice, a Sjedinjene Države požurile su otkloniti svaku sumnju da su imale veze s napadom na ruski teritorij. Wall Street Journalu dostavljena je informacija da su američki sustavi Himars poslani u Ukrajinu modificirani tako da se ne mogu koristiti za ispaljivanje dalekometnih projektila. Znakoviti su brzina i odlučnost kojom su Amerikanci to učinili, očito se boje reakcije Rusa, kao što se boje otkako je Ukrajina napadnuta. Prvo su Amerika i Zapad Ukrajince huškali na Ruse, Rusiju okruživali NATO-om, na neki način i zametnuli rat, a onda Ukrajinu ostavili samu. Istina, šalju joj vojnu i drugu pomoć, Rusiji nameću sankcije, ali se toj zločinačkoj zemlji nikad neće suprotstaviti izravno, sa svojim vojskama. No niti će vojna pomoć Ukrajince učiniti u ratu osobito moćnijima niti sankcije Rusiju ekonomski nemoćnijom.

A panično poricanje Amerike, koja je okrutno napadala mnoge nezaštićene zemlje u svijetu, da je imala prste u napadu na ruske aerodrome zapravo je priznanje Rusije kao nedodirljive velesile. Amerika je kukavička država, bešćutna prema malima i slabijima, a zečja prema nasilnoj Rusiji.