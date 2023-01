Plenković: Uvođenje eura nije razlog za povećanje cijena roba i usluga

Hrvatska je od 1. siječnja u europodručju te je euro postao službena valuta u Hrvatskoj s tim da se do 14. siječnja još može plaćati u kunama. Neki su uvođenje eura iskoristili za zaokruživanje i podizanje cijena što Vlada želi spriječiti.

- Sazvao sam sastanak s nadležnim ministrima te predstavnicima Porezne uprave, Carinske uprave i Državnog inspektorata vezano uz daljnje aktivnosti kako bismo zaštitili potrošače od neopravdanog dizanja cijena. Uvođenje eura nije razlog za povećanje cijena roba i usluga - objavio je premijer Andrej Plenković na Twitteru.

Inače, dvojno iskazivanje cijena u kuni i euru je obveza koja je u Hrvatskoj započela od 5. rujna 2022. i ta će obveza trajati sve do kraja 2023. godine. To je ključni mehanizam zaštite potrošača u procesu zamjene hrvatske kune eurom.

Naime, radi informiranja potrošača, od početka razdoblja obveznog dvojnog iskazivanja tj. od 5. rujna 2022. do dana uvođenja eura tj. do 1. siječnja 2023. cijena koja se naplaćivala u kunama morala je biti preračunata i istaknuta i u euru. Nadalje, od dana uvođenja eura tj. od 1. siječnja 2023. pa do završetka razdoblja obveznog dvojnog iskazivanja tj. do 31. prosinca 2023. cijena koja se naplaćuje u eurima mora biti ispravno preračunata i istaknuta i u kuni. Dakle, računi koji se izdaju od 1. siječnja 2023. iskazuju se u euru, na način da su u euru iskazane i sve njihove stavke, a samo se ukupan iznos informativno iskazuje i u kunama uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje utvrđenih u Zakonu o uvođenju eura, pojašnjavaju.

