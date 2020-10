Plenković: Ulazimo u najtežu fazu borbe. Teško je prognozirati. Pridržavajte se mjera

Nakon sjednice Vlade premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

"Bila je ovo izrazito važna sjednica Vlade", kazao je premijer. "Iduća godina treba biti tranzicijska, povratak na onu putanju koja nas je krasila prije ove krize – sustavno smanjivanje javnog duga, rast...", rekao je premijer.

"Imat ćemo na raspolaganju 24,2 milijarde eura u idućih deset godina kako bisno mogli izaći iz gospodarske krize. Neto plaća će iznositi 3.400 kuna neto i bit će veća 150 kuna. Iznosi oko 46 posto prosječne plaće", rekao je.

"Posebno važna tema danas vezana je za Zagreb i okolne županije, osnovan je fond, imenovan je novi ravnatelj, to je početak sustavnog rada na obnovi. Potpisali smo ugovore između Vlade, Grada Zagreba i dvije županije oko obnove nakon potresa, što je vrlo važno za građane. Sve je pripremljeno stručno", rekao je.

COVID-19

"Ulazimo u najtežu fazu borbe protiv pandemije. Mi želimo da svi osvijeste pridržavanje mjera. Ako to bude tako, onda vjerujemo da će ove naznake, koje su počele djelovati, nakon sljedećih nekoliko tjedana dovesti do pada. Teško je prognozirati. U proteklim tjednima rasli smo jako mnogo, brojevi znatno rastu, ali je sada porast ipak nešto slabiji. Čini se da se udaljujemo od eksponencijalne krivulje. Za razliku od Italije, Austrije i Njemačke, mi rastemo, ali rastemo sporije. Sve to treba uzeti s oprezom", kazao je.

"Apeliram na sve građane da se pridržavaju mjera jer ćemo tako moći spriječiti širenje zaraze", dodao je Plenković.

"HDZ vodi proces unutarstranačkih izbora, a kada se sve to završi, izaći ćemo s kandidatima", kazao je Plenković na pitanje novinara o imenima kandidata za lokalne izbore.

Smjena Upravnog vijeća KB-a Dubrava

"Dubrava je izvrsna bolnica, tu rade brojni i kvalitetni ljudi, to je bivša vojna bolnica gdje su radile građanske osobe. Upravno vijeće analizirat će situaciju, oni mogu i promijeniti ravnatelja, rekao je Plenković. Dodao je da svim djelatnicima KBC-a moramo biti zahvalni.

Damir Vanđelić v. d. predsjednika Fonda za obnovu

"Sjajno je da je gosp. Vanđelić preuzeo ovu dužnost. Dugo smo razmišljali kakav nam profil treba za vođenje takve dužnosti. Mislim da će on odlično raditi taj posao", kazao je Plenković.