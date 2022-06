Finska premijerka morala čekati Milanovića jer je kasnio, pogledajte kako je kratila vrijeme

Finska premijerka Sanna Marin u posjetu je Hrvatskoj. Sastala se s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Predsjednik je s finskom premijerkom razgovarao o finskom zahtjevu za članstvo u NATO-u.

Predsjednik Milanović upoznao je premijerku Marin sa svojim stavovima vezanim uz širenje NATO-a. Pri tome je pojasnio kako se načelno ne protivi ulasku Finske u NATO i da razumije sigurnosne razloge zbog kojih je Finska aplicirala za članstvo, ali je finskoj premijerki istodobno ukazao na sigurnosne probleme s kojima je suočena Hrvatska zbog nestabilne političke situacije u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Milanović detaljno je pri tome informirao svoju sugovornicu o teškom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini kojima je uskraćeno demokratsko pravo biranja svojih legitimnih predstavnika.

Marin je na Pantovčaku, kako javljaju novinari, čekala oko dvije minute da Milanović dođe. Za to vrijeme je šetala i razgledavala umjetnine u dvorani.

RTL-ov novinar objavio je tvit kako Marin čeka Milanovića.

So.. yep ... the Prime Minister of Finland is visiting Croatia today and the President of Croatia had her wait for him almost two minutes in his office. Power play or protocol?



This is a video of @MarinSanna just walking around, looking at pictures @Ured_PRH



🎥@RTLtelevizija pic.twitter.com/aGVGCw1Ztt