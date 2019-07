Premijer Plenković: Za novog ministra uprave predlažem Ivana Malenicu

Nakon ostavke ministra uprave Lovre Kuščevića odmah se počelo spekulirati tko će ga naslijediti na ministarskoj poziciji. Premijer Andrej Plenković večeras je prekinuo sva nagađanja i rekao je da će nominirati Ivana Malenicu za novog ministra uprave.

- Odlučio sam da za novog ministra uprave najprije stranačkim tijelima, a potom i Saboru predložim Ivana Malenicu, dekana Veleučilišta u Šibeniku - rekao je premijer Plenković novinarima.

Osim što je dekan Veleučilišta u Šibeniku Malenica je bio predsjednik HDZ-ovog Odbora za upravu.

- To je mlad čovjek, pravnik, koji se razumije u pitanja uprave. Mislim da je on odličan izbor, signal jedne poruke koju sam i najavio, a to je - osvježenje. Mi ćemo u sljedećim danima obavljati konzultacije i u vezi nekih drugih mjesta u Vladi - dodao je još Plenković te pojasnio da se o Malenici neće veće sutra odlučivati u Saboru:

- Predstavljam ga sada javnosti, a on će tek ići na saslušanja na odbore u Sabor, neće sutra biti glasovanje o njemu u Saboru, rekao je Plenković.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Malenica je rođen 1985. godine u Šibeniku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na pravnom fakultetu u Splitu 2008.

Na šibenskom Veleučilištu zaposlio se 2009. godine, prvo kao asistent, a zatim kao predavač 2013. godine. Dekan je postao u listopadu 2017. godine.