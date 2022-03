Plenković odlučio: Neće se spajati ministarstvo branitelja i ministarstvo obrane

Premijer je dobio odriješene ruke stranačkih tijela, on će predložiti rekonstrukciju u opsegu i s imenima o kojima će sam odlučiti i za to će dobiti potporu saborske većine.

Rečenica je to koju su i u četvrtak ponavljali ljudi u vrhu HDZ-a, odbijajući komentirati bilo koju od informacija o potencijalnim zamjenama u Vladi, no jasno je da stranački kuloari ne miruju. Najviše je pritom nagađanja o sudbini ministra obrane Marija Banožića, čija se smjena danima spominje, iako iz Plenkovićeva kruga nema potvrde da će on otići iz Vlade, kao što je nema ni za druga imena koja se spominju.

Spajanje resora?

Kuloari, međutim, već iznose teorije tko bi na čelu MORH-a trebao zamijeniti Banožića, a jedna od njih glasi kako će se MORH-u pripojiti Ministarstvo branitelja, a na čelo objedinjenog ministarstva doći Tomo Medved. Argumenti za to su da je Ministarstvo branitelja dovršilo sve važne projekte vezane uz zaštitu zdravlja i status branitelja, no dio visokopozicioniranih HDZ-ovaca skeptičan je prema toj ideji. Međutim, iz Vlade su nam potvrdili kako do spajanja tih dvaju ministarstava neće doći.

Spajanje tih dvaju ministarstava najavljivano je i uoči samog konstituiranja Vlade, no tada je Medved bio oštro protiv takve ideje jer bi ona značila da Ministarstvo branitelja prestaje postojati kao samostalno tijelo. Iako ne treba očekivati da bi braniteljska populacija zbog takvog poteza okrenula leđa HDZ-u, činjenica je da se od njega odustalo na samom početku mandata, kada stranke najlakše vuku potencijalno problematične poteze, računajući da imaju dovoljno vremena da anuliraju eventualno nezadovoljstvo birača.

Plenkovićeva Vlada sada je pred polovicom mandata i bilo bi zanimljivo da se doista odluči utopiti Ministarstvo branitelja u veći resor. Gotovo je sigurno da bi desnica iskoristila takav potez, a naznaka kritike te ideje u četvrtak je došla iz iz usta predsjednika države Zorana Milanovića. Iako ističe da je potencijalno spajanje resora obrane i branitelja stvar Vlade, Milanović kaže kako on Ministarstvo branitelja “ne bi sada ukidao”.

- O tome ćemo možda razgovarati za 20 godina - rekao je predsjednik, koji je uvjeren i da Plenković uopće neće ići na smjenjivanje Banožića.

- Pa neće valjda najbolje ljude mijenjati - ironičan je bio Milanović, koji je s ministrom obrane u izrazito lošim odnosima, ali i odmah dodao procjenu da Plenković neće smijeniti “ovog lovca” te da se “šteta hrvatskom sustavu nastavlja”. A s obzirom na to da Banožić nije jedini u lošim odnosima s Milanovićem, nego je to i njegov šef, i ovaj najnoviji komentar predsjednika mogao bi utjecati na konačnu odluku o Banožićevoj sudbini na ministarskoj poziciji.

No, Milanović se nije zadržao samo na procjeni sigurnosti Banožićeve pozicije, komentirao je i tehničku izvedbu najavljene rekonstrukcije Vlade koja je, kaže, “malo za sajam inovacija”. Obično se rekonstrukcija prvo obavi pa se obavijesti javnost, govori predsjednik, a da mu procjena nije daleko od istine pokazuju i kuloarska naklapanja o imenima koja odlaze iz Vlade i onima koji bi u nju trebali ući, dok Plenković analizira koliko resora uopće treba rekonstruirati.

Oko potencijalnog Banožićeva nasljednika posljednjih se dana isplela i verzija da bi na tu poziciju mogao doći Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova, dok bi njegovu poziciju u MUP-u, tvrde neki izvori, preuzeo glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.

Unaprijed diskreditirani

Pitanje je, naravno, kako bi na to reagirao Božinović, koji u četvrtak, očekivano, nije bio raspoložen za komentar. Zanimljivo je i da se u kuloarima na svako spomenuto ime potencijalnog budućeg ministra praktički istodobno nude i argumenti zašto ta osoba nije najbolje rješenje za poziciju na koju bi navodno trebala doći, što može upućivati na pokušaje da se neke ljude unaprijed diskreditira kako uopće ne bi došli u priliku za ministarsku poziciju.

Sve te informacije zato treba uzeti s rezervom, pogotovo zna li se da je Plenković sklon uzeti si vremena za svaku odluku, pri čemu svoja promišljanja obično ne iznosi izvan uskog kruga ljudi kojima bezrezervno vjeruje.