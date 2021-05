Plenković odgovorio Grbinu: 'Vidim da se zabunio tko to politizira vojsku'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković odgovorio je u subotu predsjedniku SDP-a Peđi Grbinu kako se očito zabunio kada je rekao tko politizira Hrvatsku vojsku te istaknuo da to nije ni on niti Vlada, nego da to radi Zoran Milanović koji glumi šefa oporbe jer Grbin to očito ne može.

"Gospodin Grbin konfabulira očito ošamućen katastrofalnim razvojem događaja da nisu skupili niti dovoljno potpisa za svog željenog kandidata za župana Osječko-baranjske županije. Vidim da se zabunio tko to politizira vojsku. Dakle, sigurno je ne politiziram niti ja niti vlada HDZ-a", rekao je Plenković novinarima u Požegi odgovarajući na Grbinovu optužbu.

Dapače, mi smo ti, istaknuo je Plenković, koji smo rekli da se ni u kome slučaju ne smije dovesti u situaciju da Hrvatska vojska bude politizirana. Smatra da to radi Zoran Milanović koji glumi šefa oporbe jer Grbin to očito ne može, a nakon lokalnih izbora je pitanje hoće li biti ono što danas, kazao je Plenković u sklopu obilaska Požeško-slavonske županije i potpore kandidatima HDZ-a za nastupajuće lokalne izbore.

Peđa Grbin izjavio je, uz ostalo, danas u Puli da Milanović "čuva Hrvatsku vojsku od politizacije koju pokušavaju provesti HDZ i Plenković".

Hrvatska prešla 700 tisuća cijepljenih sugrađana

Premijer Plenović je u izjavi novinarima istaknuo da je Hrvatska prešla ukupan broj od 700 tisuća cijepljenih sugrađana, što je više od 21 posto odrasle populacije i pozvao sve da se cijepe jer je cijepljenje „dobro i korisno“.

Osigurali smo dovoljne količine cjepiva, imat ćemo na tjednoj bazi oko 300 tisuća doza raznog cjepiva, i još jednom mislim da će svi naši sugrađani koji se žele cijepiti to moći i ja ih pozivam da to učine, kazao je Plenković u Požegi.

Ona je kazao da je dao vrlo jasnu zadaću ministru zdravstva i HZJZ-u, a oni su to prenijeli na županijske zavode i mrežu primarne zdravstvene zaštite, da se proces intenzivira i "nadam se da ćemo potrošiti doze koje će nam doći, omogućiti ljudima da steknu zaštitu, i na taj način omogućiti kvalitetnu turističku sezonu i normalno funkcioniranje gospodarstva i društva".

To je zajednička zadaća, procijepimo se što više i organizirajmo se na što bolji način, kazao je Plenković i dodao da je Hrvatska kampanjom Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice poslala poruku da je boravak u njoj siguran.

Uvjeren sam da ćemo angažmanom procjepljivanja svih turističkih djelatnika poslati dodatnu poruku, i moći ćemo privući veći dio turista, kazao je premijer.

