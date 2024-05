Plenković: Nema potrebe da javno objavljujemo sporazum s DP-om. Istanbulska konvencija? Ta tema je apsolvirana

Premijer Andrej Plenković je danas obišao više gradilišta u Zagrebu, među kojima je i Đorđićeva, obiteljska kuća u Markuševcu, a posjet će završiti u crkvi u obnovi u Čučerju. Sa njime je i ministar zadužen za obnovu Branko Bačić, a poslije posjeta premijer je dao i izjave za medije.

- Ovdje smo u Čučerju, vidjeli smo obnovu zgrade u Đorđićevoj gdje država i Zagreb participiraju s 80.000 eura, od toga su 64.000 eura iz državnog proračuna. Takvih je više projekata, i građanima će se dugoročno protupotresno zaštititi domovi. Također, posjetili smo i ljude u Markuševcu i Čučerju gdje se obnavljaju kuće ljudi koji su bili na samoj žili potresa 2020. Obnavlja se po najvišim standardima, vidim da su ljudi itekako zadovoljni - poručio je.

- Kad vidimo koliko je velik taj napor obnove škola, sakralnih objekata, zgrada, kuća... To je ogroman pothvat koji se paralelno obvija iz druge investicije. Zahvaljujem ljudima na strpljenju i nadam se da ćemo u Zagrebu biti u potpunosti biti gotovi do kraja 2025. godine, a oko konstrukcijske obnove zgrada će biti nešto dulji - poručio je.

Govoreći o gospodarstvu, Plenković je poručio je kako će Hrvatska do 2028. biti iznad 80 posto razvijenosti EU. Uz to, naveo je kako podaci Državnog zavoda za statistiku govore kako prosječna plaća u Hrvatskoj iznosi 1326 eura, dok je tek 89.000 eura nezaposleno.

Vlada je krenula s radom u petak navečer, u ponedjeljak je održana prva sjednica, a Plenković navodi da će novim partnerima (DP-u) dati neko vrijeme da se familiziraju s temama. Komentirao je i kada će biti gotove kadrovske križaljke oko državnih tajnika, ali i zašto koalicijski sporazum nije javno objavljen.

- To će se rješavati u normalnom dijalogu kao i dosada. Nema nikakve potrebe da objavljujemo sporazum, to je uobičajeno o postizbornoj suradnji. To je sasvim dovoljno - komentirao je, pa se dotaknuo i točke o Istanbulskoj konvenciji.

- Ta cijela priča je apsolvirana u vrijeme kada je rasprava pokrenuta da ratificiramo tu konvenciju. Podsjećam sve da je njen smisao zaštititi žene od divljaka. Zato sam je ja i želio ratificirati u prvom mandatu. Podsjetit ću da lijeve opcije do 2015. nisu imale želje oko dizanja kvalitete pravne zaštite žrtava nasilja. Kada su se trebali pokazati, nisu napravili ništa, i tu prvenstveno mislim na SDP. Ta konvencija je bila dostupna za potpis od 2009., kažu da nisu imali sredstava, ali nije točno - nisu imali volje - kaže.

