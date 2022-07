Plenković o ulasku u eurozonu: Uspjeli smo unatoč pandemiji, ratu u Ukrajini i rastu cijena

Danas se održava konferencija u organizaciji Večernjeg lista ''Hrvatska kao dio eurozone''. Osim što na konferenciji sudjeluju brojni renomirani stručnjaci, intervju ''1 na 1'' dao je i premijer Andrej Plenković.

Intervju je vodio Mislav Šimatović.

Dosta dinamičan dan je iza vas. Hrvatski prelazak na euro događa se u vrlo izazovnim vremenima. Koliko će to utjecati na dinamiku i kvalitetu naše integracije u tokove eurozone i mislite li da će benefiti barem kratkoročno biti manji?

Smatram da je jako dobar tajming ove rasprave, živahan je tajming, ali takav je non-stop. Naše članstvo ne dolazi preko noći, ne dolazi slučajno, dolazi na temelju pravno preuzetih obveza koje smo preuzeli u trenutku pristupanja EU. To se zove derogacija, a ono što mi sad radimo jest abrogacija derogacije. Međutim, ovo se događa na temelju jasno odabrane strategije, sudjelovao sam u jako mnogo procesa pristupanja nekim organizacijama.

Ovo je po meni bio proces koji smo vodili tako da može biti školski primjer gdje smo napravili punu sinergiju velike političke odlučnosti, visoke stručnosti, ispunjavanja reformi uz odgovarajuće pojašnjavanje naših postignuća svima koji su nas pratili i ocjenjivali. Svatko od nas je dao svoj doprinos tom mozaiku. Ovo se dogodilo zbog povjerenja – oni koji su odlučivali vjeruju nama i vjeruju da Hrvatska s jasno određenim smjerom stavlja sidro na globalnom pozicioniranju. Noćas nam je i Fitch podigao rejting. Politika naše vlade, naš jasan smjer donio je rezultate i postavio nas na mjesto u kojem u krizama građani bivaju zaštićeniji.

Hoćemo li imati benefite te eurozone? Hoće li biti novca za investicije?

Mislim da je šteta da ove rasprave ostanu in camera. Kada slušate naše kolege, onda shvaćate koliko cijene to što smo uspjeli ostvariti naš strateški cilj, a imamo situaciju bez presedana. Unatoč pandemiji, unatoč ratu u Ukrajini, rastu cijene sirovina i građevinskog materijala... Ostvarenje ovakvog cilja sada je bolje, koristit ćemo sve kapacitete koje nam to članstvo može dati. Nastojat ćemo balansirati dva cilja: ne ugroziti gospodarski rast te istodobno mjerama napraviti situaciju u kojoj ćemo i poreznim reformama i subvencijama voditi računa o tome da građani i gospodarstvenici premoste ovu krizu. Nema tog aktera koji će poslati toliko novca da radnici imaju plaću, a da kompanije prežive. Efekt je u tome što smo pravovremeno reagirali. Dali smo ruku kada je bilo teško, a onda su se ljudi stabilizirali i pokazali što mogu.

Imamo li dovoljno snage?

Ova kriza je vanjska te je horizontalnog karaktera, no ne znamo koliko će to trajati. Mislim da će biti zahtjevno. No, kao što smo se suočili sa svim krizama, tako ćemo i s ovim. Puno je destruktivnih aktera koji žele rušenje Vlade i pritom govore da ono što smo mi napravili ništa ne valja. Posao ovih u krizama jest biti konstruktivan, a ne destruktivan. Evo vam primjer meni jedne drage zemlje koja je manje-više krenula s nama u neke procese, a to je Bugarska. Imali su krizu bankarskog sustava, nakon toga su imali nekoliko političkih kriza. Oni ponovno imaju izbore, a nisu ni blizu ove pozicije u kojoj smo mi, a mi ćemo ostvariti i euro i Schengen.

Sigurno ćemo ući u Schengen. Što se cilj Schengena? On ima dva datuma. Hrvatska je u Schengenu 1. siječnja kada je riječ o cestovnim, graničnim i morskim lukama, a 26. i 27. ožujka i u kontekstu zračnih luka. Nije to samo turizam, to je još jedna kvačica za sve one koji žele imati posla s nama, da znaju koje su naše kvalifikacije. Svaki proces zahtijeva jako mnogo tumačenja. Mi smo se naučili – jako malo govorimo o tome, tek smo sad počeli govoriti kad smo pred samim ciljem. To je politika pojašnjavanja i diplomacije. Mislim da smo stekli povjerenje, Hrvatska čuva vanjsku granicu EU, a sutra će i vanjsku granicu Schengena. Kad sam išao u ratifikaciju Istanbulske konvencije, znao sam da ću izgubiti 15 posto biračkog tijela. Oni koji su manipulativni žele to iskoristiti i čupati vam korijenje, ali se ne damo, znamo što je dobro za napredak Hrvatske.

Neke su stvari izvan naše kontrole. Hoćemo li moći i dalje živjeti stilom kojim smo navikli ili moramo početi razmišljati o nekom odricanju?

Kada je bilo sazvano izvanredno vijeće 24. veljače, iznio sam kolegama nekoliko točaka iza kojih stojim i danas. Zašto se to dogodilo? Netko tko je Hrvat odmah može prepoznati paralele. Ako vam netko kaže da ide u proces negiranja identiteta jednog naroda ili ako vam kaže da ide u proces denacifikacije, vi odmah znate o čemu je riječ. Fokus Bidenove administracije je Kina, a što se događa s Njemačkom? Imate promjenu jedne ere. Velika Britanija je samu sebe nepotrebno izbacila iz EU. U tom trenutku, vučete paralelu s 2008. i ljetnim Olimpijskim igrama u Pekingu. Nisu ni završile, a što se dogodilo? Gruzija. Špranca je tu, kontekst je tu za destabilizaciju Zapada. Mi živimo u društvima blagostanja u kojima nismo svi jednaki, ali je svima sve dostupno. Mi imamo internetsku generaciju koja sve ima. Zato svim mogućim mjerama moramo spriječiti destabilizaciju.

Koliko u tom kontekstu prijeti opasnost od ekstremnih političkih grupa?

Ne rade oni to spontano, oni su motivirano to radili. Danas imaju globalno igralište gdje su utjecajni. Ja često razgovaram s mladima, pitam ih kupuje li netko novine? Ako jedan digne ruku od njih 100, to je uspjeh. Informiraju se samo na temelju silosa, vrlo kratko, površno i bez ulaženja u supstanciju i to je idealno za manipulacije. Zato je bit da shvatimo kontekst gdje mi živimo. Rat u Ukrajini tiče se svih nas. Glad i siromaštvo dovode do pada država i na kraju migracija. Kamo? Na Zapad. Svi koji su nestabilni čekaju na pristojnoj distanci da vide kamo će ići.

Kada ste došli na čelo Vlade prije šest godina, spominjala se transformacijska politika koju ćete provoditi. Kako ona utječe na politiku?

Izrekao sam rečenicu: ''Mijenjam HDZ da bih mijenjao Hrvatsku.'. Mislim da smo, što se tiče promjena, napravili puno. Što se tiče HDZ-a kao stranke, naši temelji su ostali isti. Što se tiče naslijeđa Tuđmana, ostali su isti. Prilagodili smo se novim okolnostima. Jedno su izazovi kada krećeš u stvaranje hrvatske države, a drugo su okolnosti sada u bitno diverzificiranijim okolnostima. Ono što mi sada radimo jest pozicioniranje stranke čvrsto na desnom centru. Ne kažem da smo sve probleme riješili, ali taj proces je velik. Ako netko napravi faul na najnižoj razini, prvi koji dobije po glavi sam ja. Mislim da smo napravili puno iskoraka, ali puno je izazova pred nama i trudit ćemo se napraviti koliko možemo.