Plenković o novom paketu mjera: 'Bit će, kao svi do sada, sveobuhvatan i snažan'

Nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a, premijer Andrej Plenković obratio se medijima te komentirao aktualne teme. "Zadovoljni smo rastom BDP-a - četvrti kvartal 4 posto, ukupni rast u 2022. 6,3 posto. To je po dostupnim informacijama među četiri najbolja rezultata na razini zemalja Europske unije. Vidimo i usporavanje inflacije, očekujemo i njeno smanjenje sukladno prognozama, a to je da ona u ovoj godinu bude oko 6 posto", rekao je te govorio i o paketu mjera: "Predstavili smo partnerima konture novoga paketa pomoći građanima. On će biti, kao i svi do sada, sveobuhvatan, snažan, primjeren trenutku. Ono što mogu reći, Vlada će predložiti zakonske izmjene gdje ćemo i dalje zadržati najnižu stopu za plin". Mjere će, kaže, biti predstavljene javnosti sredinom idućega tjedna. Kako je potvrdio, mjere će vrijediti godinu dana.

Osvrnuo se, između ostalog, i na financijski izvještaj HDZ-a prema kojem stranka u nadolazeće razdoblje ide s "plusom" od 28,5 milijuna kuna. "Nema tu ništa novo. Kada sam postao predsjednik HDZ-a, na računu je bio minus 17 milijuna kuna", kazao je Plenković te dodao kako su sva revizijska izvješća godinama bila bez primjedbi. "Stranka se ponaša racionalno, trošimo koliko nam treba", tvrdi.

Govoreći o reformi pravosuđa, Plenković ističe kako je riječ o stalnim i strukturnim reformama. "Nema zemlje koja će reći: 'Evo, proveli smo reformu pravosuđa...' Izvješća koja proteklih nekoliko godina radi Europska komisija, vrlo temeljito i hladno promatraju svaki detalj, ona su vrlo dobra za nas, vidi se napredak. Praktički nema zakona u domeni pravosuđa kojeg mi nismo promijenili u proteklih nekoliko godinama", kaže.

Uskoro opširnije...

VIDEO SDP završio 2022. u višemilijunskom minusu, HDZ duboko u plusu