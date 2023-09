Plenković o Benčić i njezinoj imovinskoj kartici: 'Bit će da je previd, kao i Grlićev'

Nakon sjednice Šireg predsjedništva HDZ-a, premijer Andrej Plenković obratio se medijima te komentirao aktualne teme. Govoreći o paketu mjera koji je od danas u primjeni, Plenković je podsjetio kako je postignuto suglasje s čelnicima velikih trgovačkih lanaca. "Prema ovome što sam danas čuo, provedba ide dobro i za sada nema uočenih većih poteškoća", kazao je vezano uz ograničenje cijena.

Uoči sutrašnjeg aktualca u Saboru, istaknuo je: "Ja sam dobio informaciju da će sva oporbena pitanja ići meni. Kao i do sada, nikada niti jedno od strane pozicije. Veselim se toj političkoj utakmici sutra". Upitan da komentira premijersku kandidaturu Sandre Benčić, istaknuo je: "Rekao sam, bit će ih još".

Što se tiče najave oporbe da će pokrenuti opoziv ministra Gordana Grlića Radmana, ističe: "On ništa nije ukrao, pogriješio je, napravio je ozbiljan propust. Platit će kaznu. Odbacujem tezu da je svojom pozicijom pogodovao tvrtki u kojoj ima udio, a koja je poslovala s državom prije nego što je bio ministar. On će za svoju grešku platiti kaznu i to je to". Riječ je, naime, o Agroproteinki čije je dionice Grlić Radman dobio nakon smrti oca, temeljem ostavinske rasprave.

Ponovno govoreći o Benčić, osvrnuo se na to što u imovinskoj kartici nije navela da plaća najam za stan. "Bit će da je previd, kao i Grlićev", kaže Plenković.

O ukrajinskom žitu kaže: "Cijela ideja koridora solidarnosti je da se ukrajinsko žito uspije izvijesti iz Ukrajine. Poljska, Mađarska i Slovačka zabilježile su da je dio žita bio plasiran na njihovo tržište. Želja Hrvatske je da bude tranzitna zemlja, ne zemlja na koju će doći jeftinije žito pa da naši poljoprivrednici budu u problemu".

VIDEO Mislav Herman o Sandri Benčić