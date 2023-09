ANKETA Mislite li da Sandra Benčić može biti premijerka?

Sandra Benčić bit će kandidatkina za premijerku stranke Možemo!, no nije dugo trebalo od objave kandidature do prvih "situacija" iz kojih se trebala čupati. Brzo je otkriveno da je njen obrt za EU savjetovanje pod blokadom. Benčić je na to odgovorila kako se radilo o dugu prema telekomu, a ne prema državi. "To se dogodilo u petak navečer, nisam ni znala za nju. Ja sam to negdje vjerojatno previdjela i naravno podmirila trošak", odgovorila mu je.

Potom se doznalo da u imovinskoj kartici nije navela da plaća najam za stan. "Ja i muž i djeca ne živimo u vlastitom stanu nego smo podstanari, unajmljujemo stan. Mjesečno plaćam stanarinu svom najmodavcu u iznosu od 580 eura. I nije mi bilo jasno da se to treba upisati pod obaveze u imovinsku karticu", rekla je.