Plenković o sjednici u Vukovaru: 'Ovakvi incidenti su loši, a i nepotrebni'

Hrvatski premijer Andrej Plenković komentirao je u Brusselu sjednicu Gradskog vijeća grada Vukovara. Naime, nakon što je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava iznio na sjednici prijedlog zaključka po kojem se nisu stekli uvjeti za uvođenje posebnih prava i ravnopravnu uporabu ćirilice u tom gradu došlo je do incidenta, vijećnik SDSS-a mu je poklonio Statut Grada napisan na ćirilici, a Penava ga je bacio na pod nazvavši to činom agresije.

- Mislim da se u Vukovaru treba voditi politika koja ide ka smirivanju tenzija, pomirbi, suživotu, boljem razumijevanju većinskoga hrvatskoga naroda sa srpskom manjiinom. Premalo imam informacija je li to danas bilo s nekim ciljem provokacije, očito je to gradonačelnik doživio kao provokaciju pa je očito burnije reagirao. U svakom slučaju nije dobro da se to događa.

- Nisam imao nikakvih saznanja da će predstavnik SDSS-a uručivati baš na sjednici Gradskoga vijeća kad se odlučuje o ovoj temi status grada Vukovara na ćirilici - to mi ne djeluje najdobronamjernije, premda nema ništa nezakonito u tome da zastupnik u gradskom vijeću ima statut na pismu svoga naroda koji je između ostaloga i hrvatska kulturna baština - istaknuo je premijer.

Andrej Plenković izjavio je da politika koju vodi jest da smiruje te tenzije i da misli kako na tome moramo raditi.

- Ovakvi incidenti su loši, a i nepotrebni.

Na pitanje hoće li razgovarati s Miloradom Pupovcem, Plenković je kazao kako će razgovarati sa svima.

- Meni se čini ili da jedan dio ljudi namjerno radi neke stvari ili se prave nevješti ili uistinu neke stvari ne razumiju. Ako vodim politiku koja smanjuje podjele i polarizaciju u društvu, onda imate stalno aktere koji guraju vodu na taj mlin. Ima dosta ljudi u društvu koji to rade, koji to rade svjesno i namjerno i žele vratitite podjele na razinu koja je neprimjerena - kazao je Andrej Plenković.

Plenković je ustvrdio i kako je Hrvatska ispunila sve svoje strateške zadaće te se sada trudi i radi na gospodarskom i socijalnom razvoju.

- Ovoliko fokusiranje na teme koje pridonose polarizaciji, podjelama, razdoru i netrpeljivosti nisu dobre. One su jednostavno destruktivan element u društvu. Moram očito više razgovorati s ljudima, više objašnjavati. Velika je odgovornost tu i novih tehnologija, medija, komunikacija, nekontroliranog govora mržnje koji zaista sije jako puno zla među ljude i to se sada manifestira ne samo u ovome slučaju, nego govorim općenito, navodio je premijer.

To ga, kazao je, zaista i zabrinjava i žalosti.

- Cijelo vrijeme u ove tri godine smo se fokusirali da učinimo zemlju boljom u svim aspektima, u boljoj društvenoj klimi, gospodarstvu, boljim institucijama, solidarnosti i međunarodnom ugledu - rekao je Plenković. Unatoč tome, dodao je, sve biva zasjenjeno nekim temama koje su manje važne za konkretan život građana i koje se disproporcionalno eksponirane.

Na pitanje slaže li se s ocjenom gradonačelnika Penave da u Vukovaru još nije 'sazrelo' vrijeme za uvjeti za uvođenje većih prava za srpsku manjinu i ravnopravnu uporabu ćirilice, Plenković je rekao da je to u nadležnosti Gradskog vijeća.

- Na njima je da to procijene. Ja razumijem da postoje teške rane, da su se baš u Vukovaru dogodili strašni, najgori ratni zločini, na Ovčari, Veleprometu. Sve je to ostavilo puno tragova - kazao je Plenković.

Podsjetio je i na "hrabru, odvažnu državničku odluku Franje Tuđmana o mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, koja je provedena bez ijednog ispaljenog metka i zahvaljujući kojoj su spašeni mnogi životi".

- Nakon 21 godine od završetka mirne reintegracije, mislim da moramo svi zajedno investirati da taj suživot bude funkcinalan. Očito je da ima tenzija i na njihovu smanjivanju se moramo svi potruditi - rekao je Plenković.