Plenković: Grlić Radman je pogriješio i kaznu će platiti. On taj novac nije ukrao

Premijer Andrej Plenković rekao je da je ministar Gordan Grlić Radman napravio propust jer u imovinsku karticu nije unio dividende koje je primio od tvrtke Agroproteinka, čiji je suvlasnik i kaznu će platiti, no naglasio je kako to nije bitna tema kada je Vlada predstavila paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu.

"Ovo je pogreška, on će kaznu platiti, ali nije to nešto što bi mi trebali danas, pogotovo u momentu kad dajemo ovakav paket (mjera) koji će pomoći građanima, gospodarstvu, institucijama i svemu što radimo; meni iz mojeg kuta neće biti nekakav predmet koji će mi zasjeniti ovo što je bitno. Ja ću se i dalje baviti bitnim", rekao je premijer Andrej Plenković na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, na kojoj je predstavljen peti paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena.

Premijera su nakon Vladine sjednice, novinari upitali je li ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana pitao zašto nije prijavio dividendu, na što je Plenković odgovorio kako ga je pitao, ali je potom dodao i kako se on bavi "ozbiljnim temama i ozbiljnim stvarima".

"Imamo greške ministara o kojima će donositi sud Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Jedan je ovaj slučaj Banožić - je li trebao sam potpisati ili nije. U odnosu na ovo što mi radimo bitno za ljude, ta tema je trivijalna. Ona može samo zanimati nekoga u oporbi koji želi nešto loše HDZ-u i HDZ-ovoj Vladi", naglasio je Plenković. Naveo je kako to razumije, ali i kako nije "vidio jednaku energiju, jednaku silinu" ili "promil medijske energije" u slučajevima kada se propituje netko drugi. Na komentar novinara da je ovdje riječ o ministrima, premijer je ocijenio kako imamo "dvostruke aršine".

Pri tome je rekao kako je situacija Grlića Radmana jasna - napravio je pogrešku i povrijedio Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Plenković je potom objasnio da je Grlić Radman, nakon što je 2019. u nasljedstvu dobio udjele u obiteljskoj tvrtki, nakon što mu je otac umro i djeci ostavio po 20 posto onoga što je imao, vjerojatno dok je trajala ostavinska rasprava - postao ministar.

"Sve što je imao tada je prijavio, uključujući te udjele. Ono gdje je pogriješio je da je trebao ažurirati svake godine svoju karticu i prijaviti dobit od udjela te kompanije. I tu je njegova greška", rekao je Plenković. Dodao je kako je siguran, nakon što je razgovarao s njim i ministricom Vučković, da on osobno nikada nije utjecao na bilo koje tijelo državne uprave, ministarstvo ili agenciju koja ima neku vrstu poslovne veze s tom tvrtkom Agroproteinka te da nije utjecao ni na što, što je ta tvrtka eventualno dobila od države.

"Njegova jedina greška, što znam jer se zadnjih sedam godina stalno bavimo temama koje su vezane za Zakon o sprječavanju sukoba interesa, je da je napravio veliki propust i pogrešku što nije te novce deklarirao u godišnjem ažuriranju kartice", objasnio je Plenković. Naveo je kako je siguran da će ga za to Povjerenstvo kazniti i da će platiti odgovarajuću kaznu.

"Međutim, on taj novac niti je ukrao, niti na njega nije ne platio neka davanja. Dakle nema tu ničega da je to sad 'nekakvo prtljanje'. Ima ne deklariranja, što je propust i greška i za to će on platiti kaznu - i gotovo", poručio je Plenković. Novinarima je rekao i da ne "generaliziraju temu".

"Svi živi su znali da je ministar suvlasnik te kompanije. Ja, iskreno, nemam ni vremena, ni dovoljno ljudi uz bitne probleme s kojima se država i Vlada bave, da se bavim time je li ljudi ažuriraju svoje imovinske kartice", rekao je Plenković.

Na pitanja o bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović koja je rekla kako je izgubila izbore zbog utjecaja ruskog hibridnog ratovanja, rekao je kako je nije vidio od te izjave. "Nemojte mi samo sad te ultimativne istine u Hrvatskoj. Pitat ćemo SOA-u. Pitajte nju kad dođe", rekao je Plenković.