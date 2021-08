Plaže uređene, dolaze i stranci, a uz smuđa na rijekama se peku i lignje

Dva velika jezera, dvije velike rijeke... I sve to u najmanjoj hrvatskoj županiji. A more daleko... – Imamo ovdje sve što nam treba – vodu, sunce i dobru volju. Kome nije do gužvi na cestama i plažama, na more ni ne mora ići – kaže Mario Naranđa iz Preloga, koji se s društvom iz nautičkog kluba Labud zna otisnuti na rafting starim tokom Drave u Međimurskoj županiji.

Odveslaju osam kilometara dugu dionicu. U ljetnim mjesecima navikli smo čitati reportaže s mora, brojiti strane i domaće turiste, noćenja i potrošnju. Na dva mjeseca kao da se cijela država preseli na Jadran. No, nije tako. Večernjakovi reporteri obišli su nekoliko lokacija na kontinentu na kojima je ljeti vrlo živo. Ljudi se kupaju, sunčaju, voze na pedalinama... Ima i stranaca. A mirišu i lignje.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 07.08.2021., Karlovac - Reportaza sa Foginovog kupalista na rijeci Korani. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Grizu klenovi i babuške

Na Marini u Prelogu, gdje je uređena marina za čamce, sreli smo ekipu mladića, ljubitelja vodenih sportova. Hit je vožnja na dasci za SUP. Nenad Ujlaki, organizator manifestacije Dani otvorenih vrata sportova na vodi, najviše, veli, uživa u vožnji kajakom i SUP-om

. – Mogućnosti za kontinentalni turizam ovdje su velike i treba ih samo bolje iskoristiti – napominje. I jezero i rijeke imaju svoje mane i prednosti. Jezero u Prelogu najveće je umjetno jezero u Hrvatskoj, prostire se na čak 17 četvornih kilometara. Mana mu je to što treba dobro prionuti veslanju jer je voda stajaćica. Brze i virovite rijeke Mura i Drava pak traže drukčiju opremu i vrstu spretnosti. U Gradu Prelogu su s Mađarima osmislili projekt “Aqua Adventures”. U planu je postavljanje 60 drvenih nadstrešnica za odmor, s tuševima, sanitarnim čvorom, garderobom...

Na Marini godinama ljetuju i Austrijanci koji su si sami podigli kućice za odmor pokraj jezera. Dovezu sa sobom čamce i plove kud i kada žele. Na austrijskim jezerima, priznaju, nisu tako “labava” pravila. Susreli smo i nekoliko ribiča. Grizu klenovi i babuške. Blizu je i ugostiteljski objekt iz kojeg se širi miris pečene ribe. Ne samo dravske poput smuđa, ima i papalina, pa nezaobilaznih lignji... Živo je i na popularnom varaždinskom kupalištu Aquacity na jezeru Motičnjak. Tamo je otvoren Aquapark koji radi od 10 do 20 sati, a cijena je od 30 kuna za jedan sat do 50 za dva, a cjelodnevno korištenje stoji 90 kuna po osobi. Nije zabava samo tamo – na karlovačka pak gradska kupališta dolaze i iz Zagorja. Štoviše, vikendom bude tri tisuće, a u tjednu 800 kupača.

– Jako nam je lijepo ovdje, ima dosta sadržaja na vodi za djecu, kafić, tuševi, vidimo da su tu i spasioci, zapravo ima sadržaja koliko i na nekim modernim kupalištima na Jadranu. Bit ćemo cijeli dan ovdje, možda prošetamo i do grada; muževi su nam otišli prošetati se niz obalu da vide što još ima – kažu šogorice Jelić iz zagorskog mjesta Jakovlje. Ističu da kod njih nema rijeka na kojima bi se sada mogli kupati, već toplice, pa su odlučile s obitelji doći u Karlovac. Na Foginovu kupalištu, glavnome karlovačkom gradskom kupalištu, zauzeli su sjenovito mjesto ispod stabla i tu planiraju uživati cijeli dan.

Karlovčanka Ankica Kralj ljeto ne može zamisliti bez kupanja na Korani, kao ni njena djeca Vito i Larisa Babić. Kao pravi mali Karlovčani, odavno su naučili plivati, tako da uživaju na brojnim napuhancima na rijeci.

Kopika najplaža kontinenta

Uživa se i na 30 metara dugoj, uz lijevu obalu Drave, osječkoj Copacabani, najpoznatijoj kontinentalnoj plaži u Hrvatskoj. Novu sezonu ta je plaža dočekala u novom ruhu. Nasipano je 6500 kubika pijeska na dravsku obalu, postavljena su igrališta za odbojku, koševi za košarku i zaštitna mreža za kupače.

– Prvi sam put na Kopiki, inače se kupam na gradskim bazenima i obožavam more, ali došla sam, evo, vidjeti i Dravu. Prijateljica me nagovorila, ona je tu domaća – smješka se 26-godišnja Katarina Tilhof. Prvi put je na popularnoj osječkoj plaži i Emanuela Šarić.

– Radim sezonski u jednome osječkom restoranu pa ove godine i ne idem na more, ali baš je lijepo na Kopiki, tu je pravi doživljaj plaže. Kao na moru, a ne plaćam smještaj i put, na dohvat ruke mi je – govori ona.

Na Kopiki su i otvoreni bazeni, no oni ove godine nisu u funkciji. Inače, tri su gradska kupališta uz Dravu na kojima Osječani ljeti rado pronalaze osvježenje – Kopika, obližnji Željo, odnosno pješčana plaža ispod željezničkog mosta, te Pampas na drugom kraju grada.