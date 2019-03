Plan EU za promet bez poginulih

U Europskoj uniji u 2017. (prema zadnje dostupnim podacima) na cestama je poginulo 25.300 osoba. U Hrvatskoj je lani, pak, u prometnim nesrećama život izgubilo 317 ljudi, 14 manje nego 2017. Prosjek poginulih na milijun stanovnika za EU je 49, a za Hrvatsku 80 i po tome smo treći najgori u Uniji, iza nas su samo Bugarska i Rumunjska.

EU, pa tako i Hrvatska, zadali su si za cilj da do 2020. smanje broj poginulih na cestama za 50 posto u odnosu na 2010., odnosno 2011. U slučaju EU to bi značilo smanjenje na 15.000 poginulih, a u slučaju Hrvatske na 213. S obzirom na trenutačne brojke ti ciljevi su teško dostižni.

Politika sigurnosti cestovnog prometa od 2021. do 2030. na razini cijelog EU, kažu u Glavnoj upravi za promet i mobilnost, postavila je kao cilj još dodatnih 50 posto smanjenja broj poginulih i ozlijeđenih na cestama, a to bi u konačnici vodilo prema ostvarenju načela Vision Zero čiji je cilj do 2050. godine svesti broj poginulih u cestovnom prometu na nulu.

