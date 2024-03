PITANJE DANA Jeste li pristojni u prometu?

Postoji nešto što se zove poštivanje propisa i prometnih pravila, a postoji i nešto se se zove - kultura u prometu. Oni koji smatraju da je pristojnost opcionalna mogli bi se itekako iznenaditi jer ono što ne rješava Zakon o sigurnosti na cestama, riješit će Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

U to, primjerice, ulazi pokazivanje srednjeg prsta. Stvar je kulture ne pokazivati ''srednjaka'' bez obzira na to koliko vas ne netko naživcirao, no također je i kažnjivo od 300 do 4.000 eura jer može doći do remećenja javnog reda i mira.

Međutim, rijetko kada primijetit će se ono što mi izgovaramo dok smo sami u zatvorenom automobilu. U slučajevima kada netko napravi krivi potez u prometu tako nam se ponekad i ''omakne'' pa opsujemo, a ponekad to može biti i glasnije i doći do tog ''ciljanog vozača''. A psujete li i vi ili pak pokušavate biti tolerantni, odgovorite u anketi Pitanje dana.

POVEZANI ČLANCI: