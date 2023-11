PITANJE DANA Hoćete li uložiti u državne trezorske zapise?

Građani od danas do 20. studenoga mogu uložiti u državne trezorske zapise. Po jednom trezorcu, budu li ga držali do dospijeća, mogu zaraditi 36,05 eura. Datum izdanja trezorskih zapisa je 23. studenoga ove godine, dospijeće je 21. studenoga 2024., to jest 364 dana od izdanja, a godišnja stopa prinosa iznosi 3,75 posto.

Ciljani nominalni iznos izdanja "narodnih" trezoraca je 440 milijuna eura, a pravo kupnje u prvom krugu imaju isključivo fizičke osobe, punoljetni hrvatski državljani u RH i izvan nje, te strani državljani, rezidenti u Hrvatskoj. Drugi krug upisa, namijenjen institucionalnim ulagačima, bit će otvoren 21. studenoga, od 9 do 11 sati.

Minimalno će se po ulagatelju moći upisati tisuću eura trezoraca. To će biti nominalna vrijednost jednog trezorskog zapisa koji će građani dobiti po dospijeću. No, za razliku od "narodnih" obveznica, kada se upisivao nominalni iznos i dobivala kuponska kamatna stopa, trezorci će se kupovati uz popust, po cijeni od 963,95 eura za jedan zapis, a po dospijeću građani će dobiti 1.000 eura za jedan zapis.

Pritom jedan ulagatelj može podnijeti samo jednu ponudu za upis trezoraca, no nije ograničen broj trezorskih zapisa koje može upisati.

Zainteresirani ulagatelji u prvom krugu će moći upisati trezorske zapise putem mreže poslovnica Financijske agencije (Fina), njih 170 diljem Hrvatske. Hoćete li i vi biti među njima, pitamo vas u anketi u nastavku.