Građani od danas mogu uložiti u državne trezorske zapise: Po 'trezorcu' se može zaraditi 36,05 eura

Građani od ponedjeljka pa u idućih tjedan dana mogu uložiti u državne trezorske zapise, a po jednom trezorcu, budu li ga držali do dospijeća, tj. do 21. studenoga iduće godine, mogu zaraditi 36,05 eura. Prvi krug upisa počinje danas i traje do 20. studenoga u 11 sati. Ciljani nominalni iznos izdanja "narodnih" trezoraca je 440 milijuna eura, a pravo kupnje u prvom krugu imaju isključivo fizičke osobe, punoljetni hrvatski državljani u RH i izvan nje, te strani državljani, rezidenti u Hrvatskoj. Drugi krug upisa, namijenjen institucionalnim ulagačima, bit će otvoren 21. studenoga, od 9 do 11 sati.

Datum izdanja trezorskih zapisa je 23. studenoga ove godine, dospijeće je 21. studenoga 2024., to jest 364 dana od izdanja, a godišnja stopa prinosa iznosi 3,75 posto.

Jedan trezorski zapis po cijeni od 963,95 eura

Minimalno će se po ulagatelju moći upisati tisuću eura trezoraca. To će biti nominalna vrijednost jednog trezorskog zapisa koji će građani dobiti po dospijeću. No, za razliku od "narodnih" obveznica, kada se upisivao nominalni iznos i dobivala kuponska kamatna stopa, trezorci će se kupovati uz popust, po cijeni od 963,95 eura za jedan zapis, a po dospijeću građani će dobiti 1.000 eura za jedan zapis. Pritom jedan ulagatelj može podnijeti samo jednu ponudu za upis trezoraca, no nije ograničen broj trezorskih zapisa koje može upisati.

Upis trezoraca u Fini, a uplata moguća i putem poslovne banke

Zainteresirani ulagatelji će u prvom krugu moći upisati trezorske zapise putem mreže poslovnica Financijske agencije (Fina), njih 170 diljem Hrvatske. Građani sa sobom moraju ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, a jedan od podataka koji moraju imati "pri ruci" je i onaj o broju računa u poslovnoj banci.

Trezorski zapisi upisuju se kroz popunjavanje, potpisivanje i prihvaćanje potvrde u Fini, a po njenom potpisivanju građani će odmah biti informirani i o načinu na koji trebaju izvršiti valjanu uplatu upisanih trezorskih zapisa. Krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu je 20. studenog, s kojim uplata mora biti provedena i proknjižena.

Građani za uplatu trezoraca vrijednih do 10 tisuća eura na šalteru Fine neće plaćati naknadu za platni promet, a za iznad toga hoće, u skladu s uvjetima te agencije. Ako uplatu žele obaviti na šalteru banke ili putem internet bankarstva, uvjeti ovise o pojedinoj banci. Iz Fine su napomenuli i da prilikom obavljanja gotovinske uplate u iznosu od 30 tisuća eura i više, u okviru standardnog provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, ulagatelj mora podnijeti dokaz o izvoru novčanih sredstava.

Preporuka da trezorce kupuju građani koji ih mogu držati do dospijeća

Ministar financija Marko Primorac prošli je tjedan na konferenciji za medije u Banskim dvorima pobrojao razloge izdanja ovih trezorskih zapisa, nakon što je država ranije ove godine po prvi puta izdala i "narodne" obveznice. Tako je apostrofirao zaostajanje depozitnih kamatnih stopa u bankama za drugim članicama EU-a, a kao ciljeve je naveo i povećanje participacije građana u javnom dugu, odnosno širenje baze investitora u njega, kao i povećanje razine financijske pismenosti.

Kao i "narodne" obveznice, trezorci će biti uvršteni na Zagrebačku burzu, a i ovaj put ministar je preporučio da u državne vrijednosne papire ulažu oni građani koji ih neće morati prodavati, već će ih moći držati do dospijeća.

"U tom su slučaju apsolutno sigurni da će po dospijeću ostvariti predviđeni prinos (...) Trgovina je moguća, no u tom slučaju ne garantiramo", poručio je u utorak Primorac, napomenuvši i da se prema zakonskim izmjenama koje se primjenjuju od 1. siječnja iduće godine, ulaganja u trezorske zapise neće oporezivati porezom na dohodak.

Rekao je i da Ministarstvo financija ima mogućnost prihvatiti veću ili manju ponudu od predviđenih 440 milijuna eura, pa tako ako potražnja bude veća, spremno je i povećati nominalni iznos alokacije. No, u slučaju da izdavatelj, to jest Ministarstvo financija, odredi nominalni iznos izdanja u prvom krugu na razini ispod ukupnog prikupljenog interesa, trezorski zapisi će se alocirati ulagateljima proporcionalno upisanom broju zapisa, dok će im višak uplaćenih sredstava biti vraćen u roku od pet radnih dana po isteku razdoblja ponude, a na račun naveden u potvrdi, pojašnjeno je u javnom pozivu za upis trezorskih zapisa.

