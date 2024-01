Pitali smo vas razmišljate li napustiti Hrvatsku, ovo su vaši odgovori

Demografska mjera Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage uvedena je početkom 2022., ali nije polučila željene rezultate. Očekivalo se da će se u Hrvatsku uz pomoć te mjere vratiti između 4000 do 4500 iseljenih građana nisu se ispunila. Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (od početka 2022. do 8. prosinca 2023.) pokazuju da je za mjeru apliciralo ukupno 477 ljudi, a odobreno je 327 zahtjeva. Od toga se 275 zahtjeva odnosi na povratak iz inozemstva . Prema procjenama od ulaska u Europsku uniju iz Hrvatske se iselilo oko 400 tisuća ljudi , a samo prošle godine njih više od 46 tisuća. Najviše je povratka iz Njemačke.

Pitali smo vas razmišljate li napustiti Hrvatsku, a ovo su vaši odgovori.

'Da sam mlađi 30-ak godina možda! Ovako, ne pada mi na pamet! Možda kod nas nije sve bajno, ali ja pamtim i puno gora vremena!', 'Razmišljao sam, ali spletom okolnosti nisam. Otišao bi samo zbog nesređenog pravosudnog sustava i zbog toga što institucije ne rade svoj posao i nikome za to ne odgovaraju.', 'Okolnosti su bile takve da sam otišla van, ali bez obzira na sve (bolji život, standard) imam želju vratiti se ako se privatne okolnosti promijene... Znam da Hrvatska nije zemlja blagostanja. ali to je ipak na kraju krajeva moj dom', neki su od odgovora koje ste dali na naše pitanje na Facebooku.

Jedan od čitatelja iseljenika napisao je 'Ja već razmišljam kako ću se vratiti', dok drugi dodaju 'Žalim samo što nisam i ranije otišao...', 'Otišao prije 10 godina, najbolja odluka u životu! Nikad bolje nisam živio, radim posao koji volim, u vrhunskoj firmi, živim u prekrasnom gradu. Hvala Deutschland'.

'Otišla prije 7 godina, nažalost u Hrvatskoj nema pomaka na bolje sve gore ide, a cijene katastrofa', 'Nažalost mnogi napuštaju zbog malih plaća, i sam sam radio u Hrvatskoj punih 11 godina za plaću od 350 €, jednostavno čovjek nema izbora kad su takvi uvjeti...', 'Da, jednom davno u tridesetima korak do odlaska zbog nepouzdane budućnosti, političkih previranja, nesigurnih mirovinskih dana kad stignu, uvijek uzavrelog Balkana i budućnosti u njemu, što se kasnije pokazalo točnim. Zbog same egzistencije ne, no zbog većih mogućnosti da. Bila bi ispravna odluka. Uvijek se može vratiti ako se ima gdje.', kažu neki od vas.

Mnogi navode kako razlog za iseljenje nije samo novac, već društvene prilike. 'Otišao sa 51 na leđima i ne vraćam se', 'Otišao bi, ne zbog novaca', dok neki navode kako ni vani nije baš najljepše, 'Moj nitko nije otišao, a i neće. Muž je već 30 godina vani i jedva čeka da se vrati, ni tamo nije sjajno svega ima lošega', kaže paj jedna čitateljica.

