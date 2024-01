Iz SAD-a doselio u Zagreb: 'Zarađujem 4500 dolara mjesečno, ovo bih volio da sam ranije znao'

Od početka pandemije došlo je do značajnog porasta broja digitalnih nomada, radnika koji putuju diljem svijeta i uživaju u mogućnosti da rade s bilo kojeg mjesta uz pomoć interneta. Steve Tsentserensky je svoje digitalno nomadsko putovanje započeo 2019. godine,a trenutno radi i živi u Hrvatskoj. 'Budući da sam proteklih nekoliko godina putovao i radio u inozemstvu, naučio sam, na svojim pogreškama, kako taj proces učiniti besprijekornim i bez stresa', napisao je za CNBC .

Evo što bih volio znati prije odlaska iz SAD-a:

1. Osigurajte stalni prihod prije nego što krenete

Ako vodite vlastitu tvrtku ili ste freelancer poput mene, planiranje unaprijed jer pouzdani prigodi su od presudne važnosti. Inače biste mogli završiti pod stresom jer vam ponestaje novca za osnovne troškove. Da se mogu vratiti u prošlost, ne bih proveo toliko vremena jureći za većim jednokratnim ugovorima. Umjesto toga, usredotočio bih se na osiguravanje dugoročnih ugovora s klijentima koji bi me, iako su možda platili manje po projektu, angažirali za stalni rad. Stalni prihodi stvaraju stabilnost i smanjuju financijski stres.

Platforma Upwork je za mene promijenio igru. I danas ga koristim kako bih pronašao klijente na koje se mogu osloniti za stabilan dotok prihoda.

2. Provjerite troškove života i napravite budžet

Kad sam tek započeo svoj način života kao digitalni nomad pogriješio sam jer nisam imao financijski plan. Ideja o proračunu i praćenju moje potrošnje nikada mi nije pala na pamet. Iako sam imao dovoljno novca na računu, bilo bi pametno unaprijed planirati proračun i istražiti troškove života na različitim mjestima. Na primjer, trenutno zarađujem 4500 dolara mjesečno. Srećom, to je dovoljno za udoban život u Hrvatskoj , gdje u prosjeku trošim oko 1700 dolara mjesečno. Ali bio bi drugačiji slučaj da živim na Bermudima, gdje je sve puno skuplje.

Odlučite kamo želite ići i planirajte svoj proračun u skladu s troškovima života tamo. I ne zaboravite uzeti u obzir dugoročne ciljeve štednje, kao što je odlazak u mirovinu ili otplata duga.

3. Osmislite svoju rutinu koju možete primijeniti bilo gdje

Nisam o tome razmišljao kad sam prvi put stigao u Hrvatsku, tako da je bilo trenutaka kada su mi dani bili neorganizirani. Prakticiranje nekih od mojih uobičajenih jutarnjih rutina održalo bi me mentalno prizemljenijim. Sada, moja rutina uključuje kuhanje kave i čitanje ujutro, a to je moje mirno vrijeme koji mi pomaže da se psihički pripremim za ostatak dana. Također vodim kalendar i nalazim vrijeme za redovito vježbanje. Postavljena struktura održava me zdravim, povećava moju produktivnost i daje mi vremena za odmor tijekom kojeg mogu istraživati ​​grad.

4. Ne oslanjajte se samo na Airbnb

Iako je moguće osigurati najam po razumnoj cijeni na Airbnbu, u Hrvatskoj digitalni nomadi mogu koristiti online stranice kao što su DNAStay, Trawerk i GoingRemotely. Postoje i lokalne baze podataka koje imaju stotine oglasa, poput Njuškala , gdje sam pronašao svoj trenutni stan u Zagrebu.

Provjerite i grupe digitalnih nomada na Facebooku. Neke zajednice usmjerene su isključivo na pomoć ljudima u pronalasku smještaja.

5. Uklapanje u lokalno društvo ne mora biti teško

Usamljenost je stvarna za mnoge ljude kada tek stignu na novo mjesto, ali putovati sam ne mora uvijek značiti biti sam. Zapravo, jedna od stvari koje najviše volim kod toga što sam digitalni nomad je upoznavanje toliko različitih ljudi iz različitih dijelova svijeta.

Evo nekoliko resursa koji će vam pomoći da upoznate nove ljude i steknete prijateljstva: Facebook grupe specifične za grad (grupa “Expats in Zagreb” ima više od 10.000 ljudi), Co-working ili co-living prostori, stranice poput Nomad List ili Meetup Boravak u hostelima.

6. Najgori scenariji se rijetko događaju

U ranoj fazi planiranja putovanja, nepotrebno sam se izlagao stresu fiksirajući se na sve najgore moguće scenarije. Brinuo sam se oko toliko stvari, hoće li biti jezičnih barijera, kako ću komunicirati s ljudima, što ako na tom području ima puno kriminala, što ako mi netko ukrade stvari... Postoji naziv za to: katastrofiziranje - i prilično je uobičajeno. Ali kroz cijelo moje iskustvo digitalnog nomada, nijedan od najgorih mogućih scenarija koje sam očekivao nije se dogodio. Kad sam počeo kontekstualizirati svoje strahove i preoblikovati ih kao prilike, nepoznato je postalo mnogo ugodnije za prihvaćanje. S takvim načinom razmišljanja, jezične barijere postale su prilika za učenje, a upoznavanje ljudi postao je zabavan izazov.

