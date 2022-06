Petrov: 'Za koga radiš, Puljak? Što misliš kome pogoduješ, kad braniš vlastite svinjarije'

Čelnik Mosta Božo Petrov komentirao je na društvenim mrežama seks skandal koji trese Split. Podsjećamo, Večernji list objavio je u nedjelju prepisku s eksplicitnim seksualnim audio i video zapisima između Bojana Ivoševića, bivšeg splitskog dogradonačelnika i bivšeg gradskog vijećnika Luke Baričića - s dvije djevojke iz Srbije od kojih se jedna predstavila kao maloljetnica.

Status naslovljen ''Kad se povuče more, ostane glib' prenosimo u cijelosti.

"I hvala ti, Puljak, na tvom pozivu da se valjam u tom tvom glibu. Sorry, to nije moje prirodno stanište. Rađe ću pokušati raščistiti blato, bit će dugoročno blagotvorno: Umjesto da udaljiš od sebe ljude, koji ne prežu ni od iskorištavanja političke moći da bi dovukli nekoga u krevet, ti se praviš blesav i beskrupulozno napadaš ad hominem one koji nemaju veze s ovom aferom pokušavajući stvoriti dojam u javnosti da su svi političari isti. A nisu. Jesu li se možda Kerum i HDZ “ušuljali u glave” tvojih suradnika? I bili duboko u njima, tim glavama?

Umjesto da stvari nazoveš pravim imenom, ti korištenje vlasti kako bi se lakše snubilo maloljetnice pokušavaš opravdati neviđeno sramotnom difamacijom seksualnosti osoba s invaliditetom kao takvih, na što te upozorila i njihova pravobraniteljica.

VIDEO:Konferencija za medije Ivice Puljka, Bojana Ivoševića i Luke Baričića povodom seksualne afere

Umjesto da ljude oko sebe čije je ponašanje i zrelost daleko ispod potrebnog za obnašanje javne dužnosti, koja ne služi da bi se nekoga dovuklo u krevet, nego radilo za opće dobro, smjestiš gdje im je mjesto, ti izigravaš psihoterapeuta govoreći o seksualnim maštarijama.

Zar si u međuvremenu završio tečaj za seksualnog terapeuta, a da pritom nisi naučio čak ni razliku između mašte i pokušaja njezine realizacije?

Umjesto da pokažeš crtu i razliku između sebe i HDZ-a, ti idiotariju koju su tvoji suradnici ovih dana otvoreno priznali, pokušavaš relativizirati uz pomoć prokazane laži o mojoj navodnoj ljubavnici iz 2015., srušenoj i službeno na sudu u Zagrebu, što ti je, vjerujem, dobro poznato, ali ti je očito jedino bitno nabaciti što više blata na ozbiljnu političku konkurenciju u javnom prostoru u paničnom i patetičnom pokušaju skretanja pažnje s vaše blamaže i političkog sunovrata.

Itd.. itd.. Btw, Puljak.. dosad nisam imao potrebe komentirati stvarnu aferu tvojih diletanata o kojima bruji cijela država. Nisam jer vjerujem da politika može biti bolja i drugačija. Uz to, sama o sebi i akterima i bez komentara kaže SVE.

Za koga radiš, Puljak? Što misliš kome pogoduješ, kad braniš vlastite svinjarije, umjesto da podvučeš crtu i na svom primjeru pokažeš kakvu Hrvatsku i Split vidiš jednog dana? Što misliš koliko će ljudi koji apstiniraju od politike, danas lakonski reći: “Svi su isti!”

Što misliš, koliko će se HDZ-ovaca, protiv kojih se ti navodno tako energično boriš, danas smiješiti? Imaš priliku pokazati drukčiju, bolju Hrvatsku. Budi spreman čistiti loše, a ne relativizirati loše", navodi se u statusu.