Petrov: Vlada odbijanjem Mostova zakona o mikrosolarima ide putem klijentelizma

Predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov ocijenio je u četvrtak kako je Vlada, odbijanjem Mostovog prijedloga zakona o mikrosolarima, pokazala da ide putem klijentelizma i pogodovanja malobrojnima nauštrb većine građana.

"Mi smo u dobroj namjeri predložili Zakon o mikrosolarima. Htjeli smo zakon koji je pošten i pravedan i nikoga ne povlašćuje. Zasigurno bi mnogim građanima omogućio manje račune za struju, ali ovakav model Vladi očigledno ne odgovara", kazao je Petrov na konferenciji za novinare u Zagrebu.

Dodao je kako će Most tu ideju i dalje promovirati te tražiti podršku građana za ulaganje u obnovljive izvore energije jer je to u skladu s vremenu u kojem živimo. Ante Čikotić, bivši državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, rekao je kako je Vlada dala negativno mišljenje na zdrav i smislen prijedlog oporbe, te je pozvao saborsku većinu da podrži ovaj zakon koji je usmjeren isključivo na dobrobit građana.

"Jasno je da je Vlada svojim stavom išla na ruku interesnim lobijima, a ne građanima, jer mnoge zemlje diljem svijeta imaju apsolutno isti ovakav model. Najbliži primjer nam je Slovenija, a Maribor ima više instaliranih fotonaponskih kapaciteta nego cijela Hrvatska. Ako govorimo o troškovima, ističem da oni koji se protive ovakvom zakonu o mikrosolarima isključivo brinu o prihodima HEP-a. Ovo je zaštita njihovih interesa unutar HEP-a, plemenske energetike i klijentelizma“, rekao je Čikotić.

Istaknuo je kako bi građani i poduzetnici Mostovim zakonom dobili mogućnost da sami upravljaju svojom energetskom potrošnjom.

"Naš model energetike u Hrvatskoj je da energetika mora biti u službi građana i gospodarstva, a ne klijentelističkih lobija. Jednom kad građani instaliraju fotonaponske ćelije na svoj krov, prestaje ovisnost o državi, to je ključ. No, uvoznim lobijima to očito ne odgovara“, zaključio je Čikotić.