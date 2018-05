Petrov: Građani su svojim potpisima za referendum istjerali političke elite na čistinu

Čelnik Mosta Božo Petrov ocijenio je da je inicijativa Narod odlučuje za promjene izbornog zakonodavstva naišla na veliki odaziv građana, što dokazuje i njihova objava da su prikupili dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma.

- Mi u Mostu podupiremo bilo kakvo uključivanje građana u politiku. Građani se ne slažu s politikom 'čuvanja leđa' koja je nedavno i službeno inaugurirana kod vladajuće partije. Političke elite već godinama odbijaju osluhnuti želje građana za izmjenom izbornog sustava. Sada su ih građani istjerali na čistinu, tvrdi Petrov te dodaje da to treba prilagoditi građanima, jer ovi potpisi su njihova poruka da se izborni sustav treba mijenjati.

- Želim da konačno daju uputu kako će se krojiti izborni sustav, oni jasno trebaju dati svoje želje. Nije važno kako će se te promjene koje žele odraziti na političare nego da građani budu zadovoljni, od njih smo dobili povjerenje i trebamo štititi njihove interese, kaže Petrov. Vjeruje li da većina ima pravo odlučivati o manjini, upitan je.

- U svakoj demokraciji imate sustav u kojem većina odlučuje, tako je u Saboru. Na svakom glasovanju većina donosi zakone, tako se građanima može ponuditi opcija, a oni mogu reći žele li je provesti. Građani su danas dali mogućnost da se referendum provede, ali hoće li uspjeti, vidjet ćemo, zaključuje Petrov.

'Narod potpisuje'

Naša inicijativa za ustavnim promjenama se može zvati Narod odlučuje, a ova koja skuplja potpise Narod potpisuje, komentirao je danas u Saboru predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk objavu inicijative Narod odlučuje da je skupljen dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma o promjenama izbornog zakonodavstva. Ipak, naglašava Bauk, rok za prikupljanje potpisa je istekao prije tri dana, a nema dokaza da se obrasci i dalje ne popunjavaju.

- Ovo što mi predlažemo bi bilo transparentnije, bolje i logičnije – kaže Bauk. Sada inicijativa Narod odlučuje, nastavlja Bauk, ima svoj redovan put, trebaju prikupljene potpise predati Saboru koji će ih uputiti u Vladu, odnosno Ministarstvo uprave na provjeru, nakon čega se može pokrenuti pitanje ustavnosti samog teksta pitanja.

Što se tiče SDP-ovog prijedloga ustavnih promjena, pregovori s HDZ-om o postizanju eventualnog konsenzusa nisu započeli, tvrdi Bauk. Podsjetimo, SDP predlaže da se smanji broj potrebnih potpisa za raspisivanje referenduma, dakle da umjesto 10 posto od ukupnog broja birača, u Ustavu piše da je potrebno skupiti 200 tisuća potpisa. SDP bi jasnije pripisao i o kojim se temama ne može raspisivati referendum, a to su pitanja koja se odnose na ograničavanje ili umanjivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, na obveze koje proizlaze iz međunarodnih ugovora, na donošenje i izvršenje proračuna i porezni sustav..

- Pregovora nema, tako da još nisu ni u kakvoj fazi, u fazi su redovne parlamentarne procesure, dakle, prijedlog je upućen u proceduru, očekujemo da se u razumnom, ali brzom roku raspravlja na Odboru za Ustav. Prijedlog je potpisan s dovoljnim brojem potpisa, očekujemo o njemu raspravu, pa i dodatne prijedloge – kazao je Bauk te pozvao i druge da daju svoje prijedloge ustavnih promjena, pa kad ih vidi napismeno, može se i izjasniti o njima.

- Neka napišu, pa ćemo raspravljati,a sve ostalo bi moglo doći u fazu licitacije i političke trgovine – tvrdi Bauk. Ne bi bilo loše, dodaje, ni da se iz Ustava brišu propisane stanke u zasjedanju Sabora, ljetna od 15. srpnja do 15. rujna i zimska od 15. prosinca do 15. siječnja, pa se to pitanje eventualno regulira Poslovnikom Sabora.

U slučaju da se Ustav doista promijeni kako SDP predlaže, bi li se to odnosilo i na aktualne referendumske inicijative, upitan je Bauk.

- Po mom skromnom pravničkom znanju to bi trebalo biti regulirano prijelaznim završnim odredbama – uzvraća Bauk te ipak dodaje kako bi bolje bilo o tome raspravljati s ustavnim stručnjacima.