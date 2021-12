Petraču slomljen zglob, Sliško: 'Žao mi je. Bilo je u samoobrani, tukao sam ga isključivo u glavu'

Nisam ga udario snažno, ali sam ga udario više puta isključivo u glavu i to isključivo otvorenom šakom. Cilj mi je bio samo odbiti njegov napad, kazao je Vjeko Sliško (31) kojem na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu sude mu zbog optužbi da je Hrvoju Petraču (66) nanio teške tjelesne ozljede u tučnjavi 12. listopada 2019. ispred hotela Esplanade u Zagrebu.

Sliška je optužnica prvotno teretila i za prijetnju, no nakon svjedočenja Petrača koji je na prošlom ročištu povukao prijedlog za progon, odvjetništvo je odustalo od optužbe za to kazneno djelo. Sliško na pitanja nije želio odgovarati, a u kratkoj obrani rekao je da je tog 12. listopada došao pred Esplanadu na rođendan prijateljevog brata, piše 24sata.

- Parkirao sam vozilo na platou ispred hotela gdje su me čekala dvojica prijatelja. Dok sam čekao da zaposlenik hotela preuzme ključeve te preparkira moj auto, čuo sam da je gospodin, koji je parkirao ispod stepenica nešto prokomentirao. Nisam čuo što je rekao pa sam se spustio do njega da ga pitam u čemu je problem. On me snažno udario šakom u glavu da mi se sve zacrnilo i umalo sam se srušio - prisjećao se Sliško.

- Nakon što me udario i on je zajaukao i počeo padati, a ja sam ga udario nekoliko puta i zatim pobjegao. Godinama treniram boks i znam razliku kad nekoga udarite zatvorenom ili otvorenom šakom. Kad je šaka skroz stisnuta udarac je puno jači, nego kad je ona otvorena. Takav udarac zovemo 'mekanim udarcem' - pojasnio je.

Za kraj je dodao da mu je žao zbog toga što se dogodilo, no nije mu namjera bila nikome nauditi već je postupao u samoobrani.

Vještak dr. Pero Bubalo kazao je da je ozljeda poput Petračeve u području gležnja tipično nastaje od izvrtanja noge do koje obično dolazi kod pada. Na pitanja branitelja rekao je da se ne može isključiti da je ozljeda nastala prilikom izmicanja Petrača uslijed izbjegavanja udarca te da je mogla nastati i na način kako je rekao Petrač koji je na sudu naveo "da mu je pukla noga pa je pao".

Na pitanje tužiteljica bi li ozljeda, da je nastala u trenutku dok je izmicao udarcima, rezultirala trenutnim padom, kazao da je to ne mora biti slučaj. I dok tužiteljstvo smatra da su u postupku dokazali, između ostalog i iz snimki nadzornih kamera, da je Sliško počinio djelo kako ga terete te traže sud da ga osudi i izrekne mu šest mjeseci zatvora, obrana smatra suprotno.

- Smatramo da je odvjetništvo jednostavno preuzelo kvalifikaciju policije, a da nije ispitalo sve elemente događaja. Što se tiče optužbe za nanošenje teških ozljeda smatramo da se prije svega treba držati onoga što je utvrdio sudsko-medicinski vještak dr. Davor Mayer da je riječ o ozljedi do koje dolazi prilikom izvrtanja gležnja kod pada. Nijedan direktni udarac nije izazvao tešku tjelesnu ozljedu što potvrđuju i okrivljeni i oštećenik. Oštećenik je na raspravi rekao da mu je, nakon što je udario okrivljenog, u padu pukla noga, a i okrivljeni je iskazao da je uočio Petračevu bol. Vjerojatno je oštećenik opteretio tu svoju stajnu nogu te je do ozljede došlo već kod njegovog prvog udarca prema okrivljenom - kazao je Sliškov branitelj Ivo Farčić.

Dodao je da je Sliško neosuđivana osoba, koja nije sklona konfliktnim situacijama te zatražio od suda da donese oslobađajuću presudu.