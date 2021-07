Peović: Nazvala me Martina Dalić, razgovor s njom je bio neugodan

Saborska zastupnica Katarina Peović (Radnička fronta) kazala je u svom kako ju je nazvala Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke te s njom vodila 'neugodan razgovor'.

Detalje razgovora s Dalić objavila je u svom Facebook statusu kojeg prenosimo u cijelosti:

- Jučer me nazvala Martina Dalić da mi kaže da lažem i da ne smijem govoriti ružno o ljudima koje ne poznajem, te da se javim sindikalcima PPDIV-a koji će mi posvjedočiti koliko je toga učinila za radnike. Ne poznajem, uistinu, osobno Martinu Dalić, ali smatram da se politika u korist većine treba odvijati u javnom prostoru.

Nisam rekla ništa netočno, niti mi je Martina Dalić željela objasniti što je rečeno netočno. Spomenula sam ju kao primjer koji dokazuje kako je država „loš gospodar” samo kad se treba brinuti za dobrobit svih, no kako su državni činovnici itekako sposobni kada se brinu za sebe i svoje. Čini mi se da nije potrebno pretjerano objašnjavati zašto je baš ona simbol takve politike. Spomenula sam kako sada kupuje dionice u Podravki, stoga je očito, privatno dobra gospodarica, dok je samo potvrdila one priče o državi "lošem gospodaru” kada je u aferi Borg otkriveno da se netransparentno i tajno dogovarala s bliskim ljudima koji su iskoristili svoj položaj i zaradili milijune na poslovima u Agrokoru nakon donošenja Lex Agrokor.

Jasno mi je da Martina Dalić koja nedavno izjavljuje da radnici Podravke ne rade ispod minimalca, očito ne razumije što su to radnička prava – jer je minimalac zakonom zajamčena minimalna plaća za rad u Hrvatskoj, a rad ispod minimalca je protuzakonit – no trebala bi to znati.

Sve dok se politika, koja bi trebala biti briga za opće dobro svodi na to „tko koga poznaje”, nama neće biti bolje. Sve dok se oni koji imaju moć budu hvalili da radnici ne rade ispod zakonski propisanog minimuma – neće nam biti bolje.

Zato iznosim ovaj podatak o neugodnom pozivu Martine Dalić – jer neugodnih razgovora vjerujem ima i u Podravci između onih koji smatraju da je postignuće da radnice rade za minimalac i onih radnica koje taj minimalac teško svaki mjesec zarade, uz sada sve prisutniji strah i nevjericu zbog naznaka da bi i takva visokoprofitabilna firma poput Podravke mogla na bubanj – odnosno da bi ta „država koja nije dobar gospodar” mogla i prodati svoje udjele. Baš na način kako se sada to odvija u Orljavi – nekad profitabilnoj i uspješnoj firmi. Privatizacija redovito vodi do smanjenja broja radnih mjesta i do povećanja razlika u primanjima, uz značajan rast nesigurnih radnih ugovora, posebno za najniže 'ešalone'.

Nakon ovog neugodnog razgovora radnicama i radnicima Podravke još jednom poručujem, nemojte šutjeti – razgovori iza leđa, pritisci, ušutkavanja moraju postati stvar prošlosti!, poručila je Peović svojim pratiteljima.

VIDEO Veliki uspjeh europskih aktivista: Došao kraj uzgoju životinja u kavezima