Penava o plakatu za Dan sjećanja: Žalosno je da je Andrej Plenković skriva iza udruga i obitelji

Poslije današnjeg otkrivanja spomen ploče „Harrisonovo cvijeće“, koja je postavljena u spomen na Sinišu Glavaševića i sve novinare i izvjestitelje koji su poginuli u Domovinskom ratu, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava je još jednom govorio o službenom plakatu i sloganu ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara kao i poruke koje je jučer poslao javnosti. Penava je još jednom rekao kako nema nikakvog uvjeta i zabrane nego da se radi o molbi svima kojima smetaju postrojbe HOS-a i njihova insignija da 18. studenoga zaobiđu Vukovar.

– Smatram licemjernim hodati ulicama Vukovara gdje imamo ulicu posvećenu dragovoljcima HOS-a, most pripadnika HOS-a, imamo bistu pripadnika HOS-a kao i sliku pripadnika HOS-a ispred ureda gradonačelnika – rekao je Penava.

Na upit novinara da je majka Jean Michel Nicoliera rekla kako je nitko nije kontaktirao da se fotografija njenog sina, koji je bio pripadnik HOS-a i ubijen je na Ovčari, stavi na službeni plakat Dana sjećanja Penava je rekao kako nisu nikoga pitali ali i da isto tako ništa nisu pitali članove obitelji niti kada su davali ime mostu i postavljali bistu Nicoliera. Napomenuo je kako su i tada kontaktirali s njegovim suborcima. Na upit novinara kako je predsjednik Udruge HOS-a rekao da niti njih nitko nije pitao o tome da ih se stavi na službeni plakat Penava je rekao da upućuje pozdrave predsjedniku i Tomi Medvedu te da će svi moći vidjeti koliko će ljudi 18. studenoga doći u Vukovar i tko su vukovarski HOS-ovci.

– Mogu samo poručiti gospodinu Plenkoviću da je žalosno što se skriva iza udruga i obitelji. Ali za one koji ne znaju, moram reći da neka zapamte te stvari, da ja nikad ne radim neiskreno i stvari bez podloge. Vi kada ovo prođe se okrenete i zaboravite na Vukovar dok ja živim s ljudima koji su branili grad ili su stradalnici – rekao je Penava.

Upitan je i zašto je on potencirao veliko slovo U rekavši kako je u riječi Vukovar samo slovo V veliko dok su sva ostala slova istoga fonta ali da netko vidi veliko slovo U. Prema njegovim riječima to je zato što postoje ljudi kojima smeta veliko slovo U i u abecedi kao i oni koji iskazuju netrpeljivost prema braniteljima, Domovinskom ratu… najavio je kako će uskoro na pročelju jedne od zgrada u središtu Vukovara biti istaknuti grbovi šest ratnih postrojbi koje su branile Vukovar 1991. godine i to njihovi autentični grbovi (204. Vukovarska brigada, 1. Gardijska brigade, 3. Gardijska brigada, ZNG, MUP i HOS).

– HOS je postrojba kao i sve druge s tom razlikom što se prema njima vrši pritisak. To je naša prošlost i mi se tih ljudi nećemo odreći. Ja nisam Vukovar ali sam prvi čovjek grada Vukovara. Kako netko može doći na Ovčaru, gdje su pobijeni i HOS-ovci, i pokloniti se žrtvama a pri tome negirati HOS – rekao je Penava.

Na upit je li on čovjek koji ima pravo bilo kome uskratiti da dođe u Vukovar Penava je rekao kako on to nije radio niti mu je na kraj pameti ali i da će sa suradnicima vidjeti što će napraviti 17. studenoga kada predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac dolazi u Vukovar sa suradnicima kako bi bacio vijenac u Dunav. Na kraju je kazao kako očekuje da će 18. studenoga u Vukovaru biti i državni vrh i da su dobro došli svi te da je obilježavanje Dana sjećanja oduvijek bilo vukovarsko i da će tako i ostati iako postoje neki iz Zagreba koji bi to sada ukrali.

