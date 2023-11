Penava: Nisam u kontaktu s Vijećem za Pijetet. Ne želim tamo ići

U tjednu kada je započelo obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovaru 1991. godine, a nekoliko dana prije Kolone sjećanja, danas je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava ponovno održao konferenciju za novinare na kojoj je još jednom govorio o očekivanjima tih dana u Vukovaru, dva plakata, dolasku Milorada Pupovca 17. studenoga... Po riječima Penave na Dan sjećanja sa zgrade gradske uprave u središtu grada bit će izvješen plakat s amblemima svih ratnih postrojbi koje su 1991. godine branile grad u agresiji. Kazao je kako i na ovaj način pokušavaju smiriti strasti koje su se podigle poslije predstavljanja plakata i slogana za ovogodišnje Dane sjećanja.

- Na tom plakatu su sve amblemi svih ratnih postrojbi koje su branile grad, a među njima je i grb HOS-a. Sada kada se prašina slegla više nije sporan ni HOS ni ništa drugo. Gola je činjenica da nažalost u RH smetaju vrijednosti Domovinskog rata, Hrvatske obrambene snage i stvara netrpeljivost i pritisak na ljude koji su branili ovu zemlju. Kolonu će predvoditi branitelji Vukovara i članovi obitelji poginulih i nestalih, a njih će predvoditi pripadnici HOS-a koji su branili Vukovar. Vukovar neće i ne može zaboraviti doprinos bilo kojeg civila i branitelja i zato je ova Kolona posvećena onima koji su ovih godina pod najvećim pritiskom jer su branili domovinu – rekao je Penava.

Dodao je kako se s ovim plakatom pokazuje zajedništvo te da bi napad na bilo koju od postrojbi koje su branile grad bio napad i na sve ratne postrojbe. Prema njegovim riječima nakon što je predstavio plakat prije nekoliko dana vidjelo se tko je gdje u politici, medijima.

- Više sam puta rekao da je u Vukovaru teško živjeti, ali i da ima ljepotu koja je u većini Hrvatske nestala, a to je da su stvari kristalno jasne. Od svakoga tko dođe u Vukovar očekujem da poštuje odluke, da bude mali u Koloni. Sukladno proteklim godinama vjerujem da će nas posjetiti velik broj ljudi, da će se poslati poruka dostojanstva, emocije prema Vukovaru i ratu – istakao je Penava.

Na novinarski upit je li novi plakat na neki način izlaženje u susret Hrvatskim suverenistima, koji su u Vukovaru koalicijski partner DP-a, Penava je rekao kako je taj plakat naručen ranije kao i da su sve dalje priče koje su izlazile zapravo manipulacije s plakatima. Kada je riječ o drugom plakatu kojega je naručilo Vijeće za pijetet Penava je rekao kako taj drugi plakat ne postoji.

- To je kao da mi se javi Udruga za očuvanje leptira. Zna se tko plakate radi, tko ovdje sjedi već 25 godina. Za drugi plakat možete pitati onoga tko to radi, gdje će se staviti ne znam. Opasna je tema koja je mogla izazvati podjele. Nisam u kontaktu s Vijećem za Pijetet. Ne želim tamo ići. U monografiji sve piše o Koloni sjećanja. Sad se javlja nekakvo Vijeće, ali rekao sam im neka pokažu što su radili sve ove godine… Dok je Kolona vukovarska, problema nemamo. Kad se počnu javljati drugi, treći, peti, onda imamo probleme i potencijalni akt krađe i otimanja – rekao je Penava.

Nije želio izravno odgovoriti na pitanje je li Vijeće pokušalo se nametnuti kao organizator kolone rekavši kako zbog smirivanja tenzija kako neće dati izravan odgovor. Međutim, kazao je i kako je od početka bilo takvih pokušaja kao i da je Grad Vukovar šutio koliko je mogao. Bilo je riječi i o braniteljskim udrugama i činjenici da se i nisu nešto oglašavale oko ove teme za što je Penava rekao kako je zapravo i bilo nešto izjava kao i da se nažalost to svelo na činjenicu ima li netko dugove za usluge i kojem taboru pripada.

Na novinarski upit kako gleda na najavljen dolazak delegacije SDSS-a 17. studenoga kazao je kako u svemu tome ima jedna zanimljiva zakonska stvar, ali i da će o njoj u srijedu govoriti Stipe Mlinarić.

- Nisam se još bavio s tim. Taj čin je zločest, provokativan, usmjeren protiv onoga zbog čega se mi okupljamo. Jasna je razdjelnica od sudjelovanja u Koloni predstavnika SDSS-a kao i pripadnika srpske nacionalne manjine. Moram podržati ljude u Škabrnji i razlučiti dvije stvari. Vjerujem da ljudima u Škabrnji ne smetaju predstavnici srpske manjine u Koloni. Kad govorimo o političkim predstavnicima SDSS-a oni dolaze dan ranije s namjerama i bacaju vijenac srpskim žrtvama. Imamo malicioznu strukturu i ljude koji omalovažavaju žrtvu Vukovara s tim činom gdje odjednom ne postoje dobri i loši dečki, agresori i branitelji, nego se samo taj dan u Vukovaru i Domovinskom ratu drugačije dijele žrtve. Odjednom ne postoji zlostavljač i pravednik. Jasno je da je riječ o političkoj provokaciji u elementima Vlade RH. Da je imalo dostojanstva u Vladi, to bi se zaustavilo. Toga nažalost nema. Hoćemo li se mi samoorganizirati opet, hoće li to napraviti netko treći ili ćemo imati cirkus kao dosad, novu sol na vukovarsku ranu, reći će vrijeme, ali vidimo kuda smjera i Milorad Pupovac i Andrej Plenković kad to dozvoljava – rekao je Penava.