Pedijatar podijelio savjete o ljetovanju i odlasku na plažu s bebom pa razljutio roditelje

Liječnik Jovan Raičević, pedijatar iz Kotora, naljutio je neke roditelje objavom kako bebama nije mjesto na plaži. Istaknuo je kako ga roditelji često traže za savjet pa je onima s djecom mlađom od godinu dana kazao: "Male bebe nemaju što tražiti na plaži". Htio je, kako je naveo, pojasniti rizike s kojima se roditelji i njihova djeca mogu susresti.

"Kao pedijatar s iskustvom i u ambulantnoj i u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi u gradu koji je ljetna turistička destinacija, ne mogu lako ni nabrojiti što sam sve vidio u svojoj karijeri, od sunčanih opekotina, preko teških gastrointestinalnih infekcija, pa do utapanja. Ljetovanje se lako pretvori u noćnu moru", naveo je pedijatar, kako prenosi N1 BiH, te dodao kako se potrebno pridržavati određenih mjera.

S bebom u prvih mjesec dana života, naveo je, ne bi trebalo nigdje putovati s obzirom na to da novorođenčad nema razvijen imunološki sustav. "Novorođenče treba boraviti kući, u bliskom kontaktu s roditeljima, može svakog dana u šetnju već od prvih dana, ali se moraju izbjegavati pretjerani socijalni kontakti da bi se rizik od infekcije smanjio", ističe.

Nakon šest mjeseci, kada bebe ojačaju fizički i imunološki, može se putovati, no pedijatar navodi kako destinacije treba pažljivo birati. Primjerice, preporučuje putovanje autom, a kao destinaciju selo ili planine. "Ako se ipak odlučite za more, morate dobro isplanirati destinaciju, a čeka vas ozbiljna logistička operacija. Idealno bi bilo, ako možete, da izbjegavate destinacije masovnog turizma jer ćete tamo naići na pretrpane plaže i izložiti svoje dijete najvećem riziku na ljetovanju, a to je virusna gastrointestinalna infekcija, prije svega rotavirusna. Mjesta koja su za malu djecu najpristupačnija, kao što su pješčane plaže s velikim plićakom, ujedno su i epidemiološki najrizičnija jer su obično prenatrpana kupačima. Ne zaboravite da svako tko uđe u plićak sa sebe ispere sve svoje viruse i bakterije. Imunološki sistem odraslog s time se može nositi, ali imunitet djeteta ne, pogotovo jer odrasli znaju da se ta voda ne smije gutati, ali male bebe i djeca to često čine namjerno jer im se sviđa okus slane vode. Zato, ako možete, birajte destinacije na kojima nije gužva, ili makar tražite teže pristupačne plaže na kojima nećete zateći mnogo kupača. Ako nemate luksuz izbora i morate ići na neku veliku javnu plažu, najsigurnije vrijeme odlaska na plažu je rano ujutro", naveo je te pojasnio kako se preko noći more iščisti.

Osim infekcija, kao opasnost na plaži istaknuo je i sunčevo zračenje. Beba na plaži, kaže, mora biti u hladu i to idealno u hladovini stabala. S obzirom na vrućine i pojačano znojenje, pedijatar kaže kako postoji rizik od dehidracije. Djecu zbog toga treba češće dojiti ili im davati više vode.

"Kod malih beba je mehanizam znojenja i termoregulacije nezreo i postoji stalni rizik od hipertermije, odnosno toplotnog udara. Međutim, postoji rizik i od hipotermije, naročito kod beba u prva tri mjeseca života", dodaje te kaže kako se beba već na jačem vjetru može previše rashladiti. S obzirom na to da bebe vole vodu, pedijatar preporučuje mali bazen na terasi koji je za njih, kaže, sasvim dovoljan. N1 BiH piše kako su mnogi roditelji komentirali da su svoju djecu počeli voditi na more s tek nekoliko mjeseci, a bilo je i onih koji su istaknuli da su otišli na more po preporuci pedijatara.