Par u Srbiji ubio sinove pa skočio s nebodera: Bili članovi sekte, u kući imali crteže iz egipatske mitologije?

Crteži zagrobnog života iz egipatske mitologije pronađeni su na zidovima kuće u Petrovaradinu u kojoj su pronađena beživotna tijela djece mladog bračnog para koji je sinoć skočio s nebodera u Novom Sadu. Nakon te informacije i one da policija i tužiteljstvo istražuju navode da su L. P. S. i M. P. S. bili pripadnici sekte, za Telegraf.rs se oglasio i srbijanski poznati sektolog Dimitrije Pastuović.

Sumnja da se u ovom slučaju radi o jednoj vrsti sotonizma koja je povezana s egipatskom magijom. "Daj Bože da sam u krivu, ali ovo je naša budućnost, a sve zahvaljujući društvenim mrežama i platformama na kojima mnogi šire priču o energijama, kozmosu, poganskim božanstvima", kaže Pastuović.

Dodaje da pristaše ovih vjerovanja šire svoju propagandu i na taj način uspijevaju otrovati mlade. "To su zlonamjerni ljudi, plasiraju svoje gluposti i namjerno truju djecu, poput njih. To je zlo", rekao je. Pastuović je za Telegraf.rs napomenuo da je i ranije upozoravao na "sotonizam" te da će ovakvih slučajeva biti još u budućnosti. "Nažalost, to je uzelo maha, a da bi se to zaustavilo, mora se donijeti zakon. Moraju se uključiti država, crkva, policija, svi i provoditi kazne", zaključio je sektolog.

Nakon dovršenog očevida bit će poznato više detalja o ovoj tragediji. Prema prvim, neslužbenim informacijama, otkrića crteža iz egipatske mitologije navela su policajce na sumnju da su L. P. S. i M. P. S. pripadnici sekte. Tužiteljstvo u suradnji s policijom provjerava ove navode. Tijela njihove djece poslana su na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

VEZANI ČLANCI:

VIDEO Split pogodilo grmljavinsko nevrijeme s tučom