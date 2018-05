Panika zbog GDPR-a srušila web Agencije za zaštitu osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) sutra stupa u punu primjenu. To znači da nema više oprosta, odnosno tzv. grace perioda za prilagodbu jer je on trajao dvije godine od kada je Uredba i donesena. Dakle, sutra počinje primjena zaštite osobnih podataka u svim državama članicama EU i vrijedi za sve one koji posluju na teritoriju EU.

Za pojedince, korisnike raznih online usluga, to bi trebala biti dobra stvar jer GDPR donosi mogućnost pojačane kontrole nad vlastitim podacima i mogućnost da se njima upravlja transparentnije i jasnije. Za tvrtke i sve one koji podatke prikupljaju to je značilo niz prilagodbi u poslovnom i tehničkom smislu. Da građani nisu svjesni što donosi GDPR, pokazao je niz istraživanja, a koliko su tvrtke i tijela javne vlasti spremni, vjerojatno dokazuje i današnji pad web-stranice Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP). Mnogi su, čini se, čekali doslovno zadnji dan da se informiraju o Uredbi i što ona propisuje i donosi.

Budući da je web-stranica AZOP-a bila nefunkcionalna, odnosno vjerojatno je pala zbog preopterećenosti, užarili su se telefoni i mobiteli.

AZOP, inače, broji samo 25 ljudi, a od toga je polovica logističara, te je u osnovi potkapacitiran, a posebice su ih zaboljele kritike da nisu dovoljno učinili na edukaciji. Kako tvrde, posljednjih godinu dana obišli su sva mjesta u Hrvatskoj pokušavajući osvijestiti i educirati ljude. Istina, GDPR ima niz nedorečenosti i svatko tko se imalo razumije u tematiku tvrdi da ima iznimno dobrih odredbi, no i nejasnoća koje će se morati rješavati u hodu.

Ono što se upamtilo drakonske su kazne koje se mogu propisati onima koji nisu usklađeni s Uredbom, a iznose četiri posto ukupnih prihoda ili 20 milijuna eura, ovisno o tome koji je iznos veći kada se radi o najvećim kršenjima.

Hrvatska je prije mjesec dana donijela Zakon o provedbi Uredbe, kojim se iz novčanog kažnjavanja ili izricanja upravnih kazni izuzimaju tijela javne vlasti. Neke države, tvrde, neće odmah biti stroge u kažnjavanju. No i njih, kao i Hrvatsku, ‘pregledat’ će Europska komisija i o tome donijeti sud.

