Pandorini dokumenti otkrili krivotvorene certifikate kozmetičkog brenda koji reklamiraju poznate Hrvatice

Brendu kozmetičkih proizvoda Lux-Factor zabranjena je prodaja na području Slovenije nakon što je 2017. godine otkriveno da su certifikati za kvalitetu krivotvoreni, otkrivaju Pandorini dokumenti. U Hrvatskoj se još uvijek prodaju, a Sanitarni inspektorat RH sada pokreće nadzor nad tvrtkom.

"Na snimanju je uvijek dobro imati svoje saveznike – a moj se nalazi u ovoj bočici", napisala je jedna od ambasadorica Danijela Martinović na svom Instagramu za brend koji navodi kako je riječ o ''profesionalno klinički testiranoj senzaciji protiv bora i starenja kože kojoj vjeruje više od 14.600 Hrvatica''.

Kako doznaje portal Oštro, poduzetnik Marko Glinšek prošle je godine zbog obmanjivanja kupaca bio i osuđen, a šest godina je slovenskim vlastima pokušao sakriti da je on zapravo vlasnik tvrtke Lux-Factor na Sejšelima u koju su se slijevali prihodi od prodaje.

Iako je Glinšek kao obranu u sudnici u Sloveniji 2020. godine naveo kako on funkcionira samo kao dostavljač, dok je Lux-Factor sa Sejšela glavni prodavač proizvoda, Pandorini dokumenti koje je godinu dana istraživalo više od 600 novinara u svijetu otkrili su kako je upravo on još 2015. godine osnovao tu tvrtku. Osim toga, utvrđeno je kako je i certifikat o kvaliteti tih proizvoda lažan. Poduzetnik je sudu i predao austrijsku teretnicu s 527 kilograma kozmetike kako bi pokazao da je njegova tvrtka samo distributer, no sud je utvrdio kako je i taj dokument bio krivotvoren.

Proizvodi se putem Glinšekove mreže prodaju putem interneta u Hrvatskoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Austriji te navodno Ujedinjenom Kraljevstvu, dok je Porezna uprava u Sloveniji lani blokirala pristup za čak 11 prodajnih internetskih stranica Lux-Factora.

Iako dosad nije bilo nikakve prijave na temelju koje bi se proveo inspekcijski nadzor, Sanitarna inspekcija RH nakon objave portala Oštro priopćila je kako će na temelju ovih otkrića provesti nadzor.

Osim proizvoda upitne kvalitete, Lux-Factor neke influencerice i dalje smatra svojim ''ambasadoricama'', iako je suradnja u promoviranju već odavno završila. Žene nisu ni znale da je Glinšek 2020. osuđen za obmanjivanje kupaca, dok je marketinška službenica Danijele Martinović objasnila kako su sa ''zastupnicima Lux-Factor Cosmetics u Sloveniji ugovorili suradnju za promociju proizvoda koji su klinički i dermatološki ispitani''.

Glinšek je osim Slovenije bio pod istragom i institucija BiH nakon što je otkriveno kako je on navodno sudjelovao u međunarodnoj mreži za pranje novca, na čijem je čelu Roko Snežič. Slovensko i bosanskohercegovačko tužiteljstvo već se, naime, nekoliko godina bavi poslovima navodnog vođe te mreže, poduzetnikom Rokom Snežičem i suradnicima u objema državama. Mreža je navodno iz BiH prebacila 22,4 milijuna eura na bankovne račune u Sloveniji, Slovačkoj, Mađarskoj i Austriji, gdje je novac uglavnom povučen u gotovini.

Bosanskohercegovačko tužiteljstvo 2018. godine nakon istrage utvrdilo je kako je u Banjoj Luci osnovao tvrtku Lux Factor koju je navodno koristio za preusmjeravanje novca te izbjegavanje poreza bugarske tvrtke Lux Cosmetics.

Glinšeka i Snežiča u tim poslovima povezivala je Dijana Đuđić koja je navodno djelovala kao ''operativka Snežiča u BiH'' te kao i on ima bliske veze sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Njegovoj Slovenskoj demokratskoj stranci (SDS) dala je osobnu pozajmicu u vrijednosti od 450.000 eura, što je prouzročilo lavinu reakcija.

