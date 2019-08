Ovakav izlazak iz zrakoplova sigurno niste nikad doživjeli! Osim ako niste bili na ovom letu

Putovanje zrakoplovom mnogima je posebna čar, ali može biti i prava noćna mora. Jeste li se ikada zapitali nakon slijetanja, gdje se svima žuri da odmah napuste zrakoplov?

Mi jesmo, skoro svaki put. I usprkos nastojanjima mnogih da odmah prigrabe svoje stvari iz ormarića poviše sjedala i što prije napuste zrakoplov, to jednostavno nije slučaj. Uvijek morate pričekati, posebice ako su svi putnici ustali u isto vrijeme i napravili kaos u zrakoplovu. No, ne i ovi koji su se našli na jednom "kanadskom letu" avioprijevoznika WestJet-a, koji je snimio korisnik Twittera, Darragh Doyle...

Canadian Flights Passengers wait patiently to exit flight in a calm and orderly manner. https://t.co/cvICBFzn0m pic.twitter.com/nOXG6B8Oj6 — Darragh Doyle (@darraghdoyle) August 11, 2019

Putnici su pokazali da se red itekako isplati i da je potrebno imati i "kulturu putovanja", kako bi svim putnicima put bio lakši. "Školski", rekli bismo, putnici su iz prvih redova jedan po jedan ustajali i prigrabili svoje torbe inapuštali zrakoplov, da bi nakon njih krenuli oni iz reda iza i tako sve do kraja, dok su ostali putnici strpljivo čekali svoj red. Sve se može kad se hoće, a da je svakako i ugodnije i lakše te produktivnije.

Neki su na snimci primijetili kako su neki ormarići za stvari poviše sjedala otvoreni iako putnici sjede, no to se pripisalo želji nekih putnika da dohvate nešto iz svoje prtljage ili pojedincima koji su se željeli odmah ustati, no ipak su ostali sjediti. Pohvalno!