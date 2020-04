Ovaj hrvatski gradić ima najveći broj zaraženih po stanovniku: 'Nemreju nas zatvoriti'

Ove godine, prvi put u posljednjih 497 ljeta, za Uskrs u Kostelu pokraj Pregrade nije se pucalo iz kubura.

Razlog zbog kojeg je prekinut običaj koji datira još iz 1523. godine i koji ima status zaštićenog kulturnog dobra svima je itekako poznat. Milan Flegar, zapovjednik Povijesne postrojbe “Kostelska pištola – Keglevićeva straža” kaže da je koroni uspjelo ono što nikome nije – prekinuti tradiciju: – Nemre se to nadoknaditi – izgovara vadeći kuburu na mjestu gdje se svake godine na “Uskrsnoj pistoli” okupi nekoliko stotina ljudi.

Asterixi i Obelixi

Flegar je i predsjednik mjesnog odbora, a COVID-19 nije zaobišao ni njegovo selo. Kao niti cijelu Pregradu u kojoj je sada čak 35 osoba pozitivno na koronavirus. Troje se već izliječilo, a najmlađi preminuli u Hrvatskoj, 46-godišnjak, s ovoga je područja. U odnosu na broj stanovnika, najviše je oboljelih u Hrvatskoj iz Krapinsko-zagorske županije, u kojoj je Pregrada rekorder s brojem pozitivnih na virus, a pri samom je neslavnom vrhu i na razini države.

Ipak, grad koji broji oko 6000 stanovnika, nije stavljen u karantenu, poput Murtera ili Udbine: – Nemreju nas zatvorit, mi smo jedno galsko selo, sve sami Asterixi i Obelixi – govori Flegar prije no što će otići na posao u nedaleki Hum na Sutli.

A iz Huma je, potvrđuje to i gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj, korona i stigla u Pregradu: – Prvi pozitivni na koronavirus u Zagorju nije iz Pregrade, nije točno da je isti “hodao po Pregradi 12 dana” i nije se znalo da ima simptome. Izvor zaraze je, po svim raspoloživim informacijama, stanovnik općine Hum na Sutli, koji živi i radi na području te općine te je po navodima epidemiološke službe poslije povratka iz Švicarske prenio simptome na svoje kolege od kojih su neki iz Pregrade – kaže Vešligaj naglašavajući kako to uostalom i nije bitno, već je jedino važno da ljudi ozdrave, bilo oni iz Pregrade, Huma na Sutli, Desinića, Krapinskih Toplica...

– Epidemiolozi i struka donijeli su odluku da karantena nije potrebna jer su bili poznati svi kontakti zaraženih i nije bilo lokalne transmisije – kaže krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.

Gordana Križanec-Ružić, šefica pregradskog Stožera civilne zaštite objašnjava nam koje su mjere poduzete da se prijenos virusa zaustavi. Tako na primjer u trgovine veće od 300 četvornih metara ne može ići više od pet osoba, a u one manje puštaju od jedne do tri. Tržnica u Pregradi i dalje ne radi jer je struka procijenila da ne mogu osigurati tražene uvjete. Svim su građanima poštom poslali materijali s važnim brojevima, po gradu su postavljeni plakati, Crveni križ brine o potrebitima, vatrogasci su na kontrolnim punktovima, HGSS obilazi sva mjesta na kojima bi se ljudi mogli okupljati, policija nadzire one koji imaju rješenje o samoizolaciji, gradsko komunalno društvo kontrolira koliko ljudi ulazi u trgovine, ljekarne, na benzinsku postaju...

Do utorka je u Pregradi bio zatvoren kamenolom, sad su ga otvorili, ali samo za veleprodaju. Reciklažno dvorište radit će od sljedećeg tjedna. – Svi jako pazimo, ljudi se boje. U početku su kršili mjere samoizolacije, družili se s ukućanima i bolest se proširila. Sad to više ne rade. Puno nam i dojavljuju o okupljanjima, međutim bilo je i dosta lažnih dojava – kaže šefica gradskog stožera čiji su članovi u stalnom kontaktu – telefonski, putem WhatsApp grupa, održavaju se videokonferencije, odlazi na teren...

E-propusnica 900

– Nastojimo ljudima objasniti ozbiljnost situacije, da ostaju doma te da drže društvenu distancu. Mnogo je ljudi angažirano – govori Gordana Križanec-Ružić dok s njom i Petrom Vdović stižemo do kontrolnog punka na ulazu u grad gdje uz policiju nailazimo pokraj vatrogasnog vozila nailazimo i na Andreju Leskovar na kojoj je prsluk civilne zaštite.

– Sve kontroliramo – kaže. Što se tiče e-propusnica, stožer ih je do sada izdao oko 900. Mahom su to jednokratne dozvole, za odlazak u posjet starijim članovima obitelji. Dnevnih migranata u Pregradi je četrdesetak i to su mahom ljudi koji rade u Sloveniji:

– Kada su uvedene e-propusnice, mi im nismo mogli dati dozvolu za napuštanje mjesta boravišta jer je sustav bio registrirao da su došli iz Slovenije i da moraju biti u samoizolaciji. No taj smo problem riješili s Nacionalnim stožerom pa možemo dati dozvole, baš kao i stornirati one propusnice koje su dobile osobe za koje se u međuvremenu utvrdilo da moraju u samoizolaciju – objašnjava Gordana Križanec-Ružić.

Gradonačelnik Vešligaj kaže da razloga za optimizam ima jer je evidentiran trend smanjenja broja oboljelih, tu su i prva ozdravljenja. Nada se da će ih sljedeći tjedan biti i puno više.