'Ova glupa politika EU nije u interesu Hrvatske. Nije ni Njemačkoj, ali se ne usude reći'

S rastom cijena energenata svaka će se država spašavati za sebe, rekao je u četvrtak hrvatski predsjednik Zoran Milanović ocijenivši da "glupa politika" Europske unije prema ratu u Ukrajini nije u interesu Hrvatske.

"Ova glupa politika Europske unije nije u interesu Hrvatske od prvog dana. Nije ni u interesu Njemačke, ali oni se to ne usude reći", rekao je u izjavi novinarima nakon otvaranja osnovne škole u Koprivnici.

Europska unija ne može zajednički pomoći u energetskoj krizi izazvanoj ratom u Ukrajini, prognozirao je.

"Mi se damo navući od glasnijih od sebe, ići prsima, grlom u jagode u nešto što ne možemo kontrolirati. Na kraju će se svaka država brinuti za sebe. Garantiram", rekao je.

"Sve je u novcu. Morat će se negdje uzeti da bi se drugdje dalo", rekao je o očekivanom rastu cijena energenata zbog rata u Ukrajini i europskih sankcija Rusiji koja je bila dosad najveći dobavljač plina za Europu.

S jedne strane je Europa koja je ovisna (o plinu), a s druge strane carstvo koje neće propasti, rekao je Milanović o Rusiji koja je u veljači izvela invaziju na Ukrajinu i "sada je mrcvari".

"Trenutno gledamo kako Rusija mrcvari Ukrajinu s jako malim brojem vojnika. To je nemoralno", rekao je, a "dio odgovornosti za to ... snosimo svi mi", rekao je aludirajući na zapadne zemlje.

Objašnjavajući svoje stajalište povukao je paralelu s Hrvatskom koja je bila spremna potpisati "vrlo nepovoljan" plan Z4 o reintegraciji okupiranih područja u sastav Hrvatske koja bi dobila visoku autonomiju (osim Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema).

Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman bio je spreman potpisati Z4 samo da izbjegne rat no "postojali su još lošiji ljudi koji su se pobrinuli da se to ne dogodi", a to su sadašnji srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i (četnički vođa) Vojislav Šešelj, podsjetio je Milanović.

"S druge strane Ukrajina nije bila spremna (potpisati) puno manje nepovoljan aranžman", rekao je Milanović.

Ukrajinski "mentor", države koje su je potaknule na to, nagovarale su Kijev da ništa ne potpiše i nisu mu jasno rekle u osam godina da "mora" ispoštovati mirovni sporazum s Rusijom.

A Srbija i Rusija nisu usporedive, rekao je i objasnio da "moraš znati s kim imaš posla", jer Rusija da "je ogradiš zidom od deset metara, ona bi imala što jesti".

Pritom nije propustio reći da je on dao državljanstvo bivšem šahovskom prvaku Gariju Kasparovu i da je imao spremno odlikovanje za sada pokojnog zadnjeg predsjednika Sovjetskog Saveza Mihaila Gorbačova koji je "puno učinio za Hrvatsku". A to se nije svidjelo Kremlju, rekao je.

O MOL-u

Na pitanje smatra li da je u redu da hrvatski članovi Nadzornog odbora ne mogu znati po kojoj cijeni MOL kupuje naftu i po kojoj prodaje, Milanović je odgovorio da je to pitanje kompromisa.

"Kompromis je ne dirajte nam naftu, mi ćemo vama dati plin", ocijenio je Milanović.

O tome nije razgovarao s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i ne vidi svrhu jer Orban je četiri puta pobijedio na izborima i njegova je pozicija čvrsta.

"Nesmjenjiv je", rekao je Milanović.

Rekao je da je s Orbanom u kontaktu kao i sa svima koji mogu biti od koristi Hrvatskoj, a volio bi da to može reći i za srbijanskog predsjednika Vučića.

Orbanovim nazovi vragolijama moguće se smijati, no on nikada nije 30 kilometara od Zagreba držao huškačke govore protiv Hrvatske i klevetao hrvatski režim kao genocidan kao što je to radio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, rekao je.

