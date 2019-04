Pucnjava u sinagogi: 'Ušao je, počeo psovati pa otvorio vatru, svi su vrištali'

Kalifornijska policija uhitila je čovjeka koji se dovodi u vezu s pucnjavom u sinagogi u San Diegu u subotu.

Incident se dogodio oko 11.30 sati po lokalnom vremenu, objavio je ured šerifa iz San Diega. Četiri osobe prebačene su u bolnicu, a jedna je osoba preminula od posljedica ranjavanja.

- Ne vjerujemo da postoje drugi osumnjičenici - rekao je glasnogovornik policije za The Daily Beast.

Pišu kako je rabin Yisroel Goldstein, koji je 1986. godine osnovao centar Chabad, pogođen te da je ostao bez dva prsta.

Među ozlijeđenima je, osim rabina, još jedna odrasla osoba te dvije maloljetne osobe od kojih jedna ima samo 11 godina.

Update #1: A man has been detained for questioning in connection with a shooting incident at the Chabad of Poway synagogue. @SDSOPoway Deputies were called to Chabad Way just before 11:30 a.m. There are injuries. This is a developing situation.