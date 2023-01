Otvoren Centar podzemne baštine Speleon: Zavirite u pravo 'ledeno doba' ličkog podzemlja

Ubuduće, ukoliko krenete na izlet u Karlovačku županiju u želji da obiđete Baraćeve špilje ili kasnije planirate produžiti do Plitvičkih jezera u Lici, morate svakako stati u novoj, u Hrvatskoj jedinstvenoj turističkoj atrakciji koja će vas povesti u svijet hrvatskog podzemlja. U Rakovici je, u blizini Baraćevih špilja otvoren SPELEON – Centar podzemne baštine i posjetiteljski centar posvećen podzemnim prirodnim ljepotama ovog područja.

Kraj je to velikog projekta sufinanciranog bespovratnim sredstvima iz Europskog kohezijskog fonda kojeg provodi Javna ustanova Baraćeve špilje - za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica, a kojim je nakon nekoliko godina zahtjevnog rada područje Baraćevih špilja i općine Rakovica dobilo zaista impozantnu turističku atrakciju.

Velebni Speleon objekt je kružnog oblika koji se prostire se na čak 1200 m², od toga je 850m² namijenjeno za izložbu stalnog postava koji prezentira prirodnu i kulturnu baštinu područja kroz četiri teme - speleologija, geologija, arheologija i paleontologija.

Baraćeve špilje dobro su poznato nalazište brojnih ostataka životinja iz ledenog doba, i do sada su posjetitelji u Gornjoj Baraćevoj špilji imali priliku vidjeti ostatke špiljskog medvjeda koji dočaravaju mjesto na kojem je ova pleistocenska zvijer upravo i pronađena. No sve do danas nisu mogli vidjeti kako su sve te životinje izgledale doista. U atriju Speleona nalazi se odgovor na ovo pitanje jer tamo posjetitelje čekaju hiperrealistične replike egzotičnih životinja koje više ne nastanjuju ova područja, ali su na njima obitavali u vrijeme ledenog doba. U Speleonu će se tako susresti s vunastim nosorogom, špiljskim lavom, špiljskim medvjedom, vukom te hijenom.

Centar vrijedan gotovo 20 milijuna kuna tako nas izuzetno realistično vraća desetke tisuća godina unatrag jer u mraku podzemlja i mraku prošlosti pronađeni su brojni nalazi koji su sada po prvi puta ugledali svjetlo dana.

Centar su već prvoga dana obišli mnogobrojni gosti koji su bili dio svečanog otvorenja na kojem su bili Mario Šiljega, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Martina Furdek Hajdin, županica Karlovačke županije, Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica županice Karlovačke županije, Igor Kreitmeyer, ravnatelj uprave za zaštitu prirode, Dragan Jelić, v.d. ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Mihovil Bićanić, načelnik općine Rakovica te Tomislav Kovačević, ravnatelj JUNP Plitvička jezera.

- Hrvatska je jedna od najbogatijih država Europske unije kada je u pitanju prirodna baština. Naša je zadaća prepoznati, očuvati, educirati, interpretirati, zalagati se za održivost i promicati važnost zaštite prirode, što i činimo. Istovremeno, ovaj suvremeni posjetiteljski centar bit će pokretač razvoja lokalne zajednice - poticaj lokalnom stanovništvu koje će povećanom broju posjetitelja moći ponuditi smještaj, suvenire, lokalne proizvode ili druge turističke usluge te time ostvariti dodatnu vrijednost – zahvaljujući ulaganju u zaštićenom području. Projekt Speleon je završen, a za nas u Ustanovi pravi posao tek počinje. U skladu s našom namjerom da ovaj prostor živi svih 12 mjeseci u godini, već radimo punom parom na sljedećoj fazi, uređenju izletišta Baraćeve špilje s ciljem da napravimo jedinstvenu, cjelovitu i povezanu priču. Općina Rakovica uistinu ima potencijal postaviti se na europsku, pa i svjetsku kartu zelenih destinacija, a naša je uloga da to i ostvarimo - kazala je ravnateljica Javne ustanove Baraćeve špilje Tihana Oštrina, koja je goste i provela Centrom.

Ulaz Speleona projektiran je u obliku velike staklene stijene, imitirajući ‘otvaranje’ ulaza u špilje, dok je filigranski raspored obodnih prostorija postava, s velikom centralnim dvoranom polifunkcionalnog karaktera, također inspiriran međuodnosom podzemnih špiljskih dvorana i avenija. Da bi se sve to ostvarilo bilo je potrebno mnogo stručnih i entuzijastičnih pojedinaca.

- Prošli smo nevjerojatan put od prvih skica, preko ideja oko funkcionalnog izgleda objekta koji su dolazili doslovno u snu, do konkretnih nacrta i troškovnika likovnog postava u kojima su zadovoljene sve potrebe Naručitelja i posjetitelja kao i zahtjevi stručnih suradnika u interpretaciji prirodne i kulturne baštine Baraćevih špilja. Ovakvi centri se ne izvode, oni se rađaju, zajedno sa svim dobrim i onim manje dobrim stranama iz života svakog projekta koje smo u suradnji s ravnateljicom i njenim timom uspješno savladali i stvorili novu priču koja će zasigurno ostati u ponosno naslijeđe novim ljubiteljima podzemne baštine. Hvala vam na prilici, a posjetitelji će imati zadnju riječ u stvarnoj vrijednosti centra - kazao je autor postava, Marko Barišić.

Čitav postav popraćen je nizom suvremenih, multimedijalnih modela interpretacije kao što su maketarski prikazi, LCD ekrani, smartglass, replike, animacije te multitouch ekrani. Posjetiteljski centar pored stalnog postava sadrži i multifunkcionalnu dvoranu, dječju igraonicu, speleo – dokumentacijsku knjižnicu, ugostiteljski sadržaj, suvenirnicu, depo te parkiralište.

Speleon je i službeno otvorio izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dr. sc. Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, i to vrlo simbolično – pritiskom na gumb kojim se pokreće zvučna animacija glasanja špiljskog lava.

Centar će biti otvoren svakim danom, od utorka, 24. siječnja, u radnom vremenu od 10:00-18:00, a ulaznice će se tijekom veljače moći kupiti po promotivnim cijenama, s 35 posto popusta. Projekt je vrijedan gotovo 20 milijuna kuna, 85 posto je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskog kohezijskog fonda, a 15 posto sredstvima partnera na projektu - Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera.