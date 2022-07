Jedan od ključnih inženjera Pelješkog mosta: Kinezi su namjerno podbacili s ponudom, Hrvatska im je bila ključ

Voditelj projekta cestovnog povezivanja južne Dalmacije Goran Legac ima bogato iskustvo u vođenju velikih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Legac je 1999. stekao zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva i odmah je počeo raditi u tadašnjoj Hrvatskoj upravi za ceste, koja je ubrzo nakon toga razdvojena u dva javna poduzeća, jedno za realizaciju autocestovnih pravaca i drugo za redovni posao održavanja i građenja državnih cesta. Legac je tada bio vezan uz autoceste, uz ugovor s Bechtelom, pa je 2001. prešao u Hrvatske autoceste. U HAC-u je od osnutka do vrhunca razvoja gradnje autocesta prošao sve korake u profesionalnom razvoju, od pripravničkog i suradničkog mjesta, preko glavnog inženjera i koordinatora do direktora Sektora građenja. Nakon HAC-a put ga je odveo u privatni sektor pa je dvije godine radio u građevinskoj tvrtki Kamgrad na razvoju investicijskih projekata, a zatim odlazi u jedno startup poduzeće za betonske konstrukcije i njihovu sanaciju. Onda je 2014. uslijedio poziv koji, kako kaže, nije mogao odbiti. Zvali su ga iz francuske građevinske tvrtke Bouygues da sudjeluje u realizaciji novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb. Ondje je prvo bio glavni inženjer gradilišta i asistent direktora projekta, a poslije je imenovan i tehničkim direktorom. Po završetku tog projekta 2017. pridružuje se Hrvatskim cestama, gdje se pred njega postavlja zahtjev da preuzme i pokrene velike projekte koji su dugo bili na čekanju ili nisu imali riješeno financiranje. Projekt cestovnog povezivanja južne Dalmacije tad je već bio u tijeku sa studijskom pripremom. Legac kaže da se tom projektu kao voditelj priključio nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. No u isto vrijeme na stol su mu došli i projekti Stobreč – Dugi Rat – Omiš i nove ceste DC403 od luke Rijeka do autoceste A7. Tako da, osim vrlo zahtjevnog projekta gradnje Pelješkog mosta i pristupnih cesta, Legac paralelno vodi i ta dva također vrlo zahtjevna projekta.