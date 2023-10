Otrovni dim nad cijelom Slavonijom, Anušić zahtijeva: Šaljite forenzičare!

Čak 180 vatrogasaca, 82 vatrogasne cisterne i robot hrvali su se u istom trenutku sa stravičnim požarom u tvrtki za preradu plastike Drava International u osječkom prigradskom naselju Brijest. Požar je to kakav Osijek ne pamti, no nije i prvi u krugu ove tvrtke, zbog čega su lokalne vlasti s požarišta zavapile: "Pošaljite nam forenzičare!".

Jedan je vatrogasac teško ozlijeđen, a dvojica lakše. Jak vjetar nosio je gust crni dim krcat česticama plastike i plinova prema jugu pa nastave nije bilo u školama u Antunovcu, Ivanovcu, Ernestinovu, Laslovu, Čepinu i Vuki. Zaista, prizori nad požarištem izgledali su apokaliptično. A moglo je biti i daleko gore da vatrogasci nisu uspjeli na vrijeme izvući iz pogona 1500 litara natrijeve lužine i 1000 litara hidroklorida.

Cijela smjena na Hitnoj

Vatra je buknula u srijedu 40 minuta poslije ponoći, a Osječane je u 4.50 probudio sustav upozoravanja koji se tako prvi put službeno i oglasio na ovome području. "Molimo građane da zatvore prozore i ne izlaze van bez nužne potrebe zbog mogućeg štetnog djelovanja plinova uslijed požara plastike", pisalo je u poruci.

– Podignute su odmah na noge sve službe, kao i robot civilne zaštite koji je puno pomogao u presijecanju samog požara. Velika je opasnost, gori uskladištena mljevena plastika, već je to treći požar u krugu ove tvrtke u posljednjih deset godina. Mislim da nisu poduzete potrebne mjere zaštite od požara. Ozlijeđena su dva vatrogasca, koja su zbrinuta, cijela ekipa prve smjene koja je radila cijelu noć je na trijaži u Hitnoj medicinskoj pomoći, a zasad nema dojava da je došlo do trovanja. Zamijenjene su snage i one nastavljaju s gašenjem požara – izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković oko podneva.

Sat vremena nakon njegove izjave jedan je vatrogasac upao u šaht s vrelom plastikom, zadobio opekline i njegovo je stanje teško. završio je na respiratoru, danas će ga prevesti u Zagreb. Tucaković je poručio i da je konstantno potrebno kontrolirati kakvoću zraka, tla i vode na okolnom području. Zračne snage nije bilo moguće dići da se, zbog sitnih čestica, "ne bi dogodilo još veće zlo". Kao da im nije bilo dovoljno teško, gasiteljima su dodatne muke stvarali problemi s hidrantskim sustavom na prostoru tvrtke Drava International.

– To je stvar inspekcijskih službi. Vlasnik je taj koji je odgovoran za sve što se nalazi unutar ograde, tako da treba ispitati uzroke požara, ali i sve druge okolnosti zbog kojih je došlo do ovako velikog i dosad nezabilježenog požara – poručio je Tucaković. Tekuća je plastika, dodao je, napunila kanale, no zahvaljujući brzoj reakciji gradske uprave, zatvoreni su protoci prema pročistaču i odvodnim kanalima. "Svi mi koji ovdje živimo bili smo svjesni da će prije ili kasnije doći do ove katastrofe, očekujemo odgovore, ali ovdje se moraju uključiti najviše instance države", naglasio je vidno ljutit župan Ivan Anušić, inače iz Antunovca, mjesta odmah iza naselja Brijest.

– Dim je preuzeo golem dio Osječko-baranjske županije i trebat će jako puno vremena da se potpuno iščisti, a još nekoliko dana požarište će se osiguravati, znači bit će i dima. Tražim da se iz Instituta za forenzička istraživanja "Ivan Vučetić" pošalju forenzičari koji će utvrditi razloge izbijanja požara i propuste vlasnika ovoga objekta, na koje već 20 godina upozoravamo. Pokušavamo doći do informacije i izvijestiti nadležne službe na koji su način ovdje deponirani milijuni tona plastike bez ikakve kontrole, nabacane, zatrpane zemljom, pomiješane sa zemljom, a koje su sinoć izazvale ovaj požar. Ovo je situacija opasne i velike ugroze ne samo žitelja Osječko-baranjske županije nego i šire, jer samo će saniranje ovoga prostora možda trajati i godinama, a sanirat će se ogromnim sredstvima i taj trošak trebaju snositi vlasnici objekta i sve one službe koje nisu na vrijeme reagirale kada je trebalo doći i provjeriti na koji način se ovdje funkcionira – poručio je župan Anušić.

Na pitanje je li kontaktirao sa suvlasnikom i direktorom tvrtke Zvonkom Bedeom, Anušić je kazao da je vlasnik na mjestu požara, ali da nema što s njim razgovarati jer "to trebaju učiniti službe". Vlasnik tvrtke Drava International Zvonko Bede ne isključuje mogućnost da je požar podmetnut. "Teoretski je nemoguće da se plastika sama zapalila, noćas je tu bilo 12 ili 13 stupnjeva, a nije se zapalila kada je bilo 50 Celzijevih stupnjeva. Radnici rade tu preko noći, moguće je i da je došlo do neke pogreške, da je u pitanju ljudski faktor", rekao je Bede. I osječki gradonačelnik Ivan Radić uputio je apel da se istraži kako je moguće da se u krugu tvrtke Drava International "godinama ovako odlagala plastika koja je dovela do požara i ugroze stanovnika kada govorimo o kvaliteti zraka u županiji".

Dim stigao do BiH

– Mislili smo da ćemo uhvatiti taj požar jer smo angažirali mehanizaciju od gradskih tvrtki, no oko 4, pola 5 ujutro promijenio se smjer vjetra, tako da smo morali izvući snage s požarišta, ući u objekte i izvlačiti natrijevu lužinu te plinove propan i butan. Temperature su od 800 do 1000 stupnjeva. Čak 1800 kubika vode utrošeno je do 10 sati, a problem je što ta voda odlazi u sustav kanalizacije pa smo morali voditi računa i o tome – opisao je Goran Ivković, zapovjednik JPVP-a Grada Osijeka. "U 30 godina rada nisam vidio ovakav požar i ovakve nepovoljne vremenske uvjete", dodao je. Otrovni dim je popodne stigao čak i do BiH. Osječanima je preporučeno da se do konca dana ne zadržavaju na otvorenom.

Drava International u (su)vlasništvu je osječkog poduzetnika Zvonka Bedea, zapošljava oko 500 radnika, a lani je ostvarila znatan rast ukupnog godišnjeg prihoda, oko 55 milijuna eura, te dobit od 6,3 milijuna eura. Gadan požar izbio je ondje i 2015. godine, kada je gorjelo 10.000 litara nafte. Tada je suvlasnik poduzeća bio i vladar hrvatskog rukometa Zoran Gobac, no kasnije se povukao. Strašna tragedija dogodila se u lipnju 2011. godine, kada se pogon iz bivše Šibicare u širem središtu Osijeka selio u Brijest. Eksplozija kemikalija bila je kobna za radnicu Danijelu Valkai (34).