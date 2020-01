Otkriveni detalji stravične nesreće: Pilot je dobio upozorenje da leti prenisko

Pilot helikoptera u čijem je padu poginuo proslavljeni košarkaš Kobe Bryant dobio je upozorenje da leti opasno nisko prije nego što se srušio u brdima u Kaliforniji, pri brzini od gotovo 300 kilometara na sat.

Kako navodi NYPost, audiosnimka s kontrolnog tornja pokazala je da je pilot Ara Zobayan dobio upozorenje da leti prenisko.

– Još uvijek ste prenisko za ovakvo vrijeme – rečeno je pilotu.

We are following media reports the Kobe Bryant was among those killed in a crash of an S-76 helicopter near Calabasas, CA this morning. Initial data indicate N72EX is the aircraft involved. Data for N72EX is available at https://t.co/47EEtYA3uP pic.twitter.com/XZSFafHgmU