Otkriven identitet muškarca koji je izbo književnika Salmana Rushdieja

Policija je otkrila identitet napadača koji je danas u poslijepodnevnim satima upao u pozornicu u New Yorku i izbo poznatog književnika Salmana Rushdieja.

Sumnja se da je 24-godišnji Hadi Matar iz New Jerseyja napao književnika, no policija je kazala kako nemaju nikakvih saznanja o motivu napada, ali surađuju s FBI-jem i lokalnim vlastima kako bi došli do odgovora, prenosi CNN.

Vlasti također rade na dobivanju naloga za pretragu nekoliko predmeta pronađenih na mjestu događaja, uključujući ruksak i elektroničke uređaje, rekao je šef policije Eugene J. Staniszewski. Vlasti vjeruju da je osumnjičenik bio sam, ali istražuju "kako bi bili sigurni da je to bio slučaj".

Slavni britanski književnik Salman Rushdie, koji je ranjen u napadu nožem u petak uoči predavanja u državi New York, nalazi se na operaciji, objavio je Reuters prenoseći i izjavu premijera na odlasku Borisa Johnsona koji je rekao da je užasnut tim napadom.

Liječnica koja je trebala biti na predavanju rekla je za New York Times da je pomogla piscu nakon napada. Rita Landman kazala je da je on zadobio više ubodnih rana, uključivo i u desnu stranu vrata.

Pod njim se na pozornici stvorila lokva krvi, dodala je, ali i naglasila da ga se nije trebalo oživljavati.

Ranije je javljeno da je pisac nakon uboda pao na pod, a potom ga je okružila manja skupina ljudi koja mu je podigla noge u zrak u očitom pokušaju da mu pospješi cirkulaciju.

Novinar CBS-a čiji su članovi obitelji bili na događaju rekao je da je Rushdie nekoliko puta uboden u vrat i torzo. Više ljudi mu je pohitalo u pomoć, a drugi su krenuli prema napadaču.

On je uhićen, a policija je priopćila da je u napadu lakše ozlijeđen i voditelj programa.

