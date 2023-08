Otac kažnjen s 2.500 eura zbog vrijeđanja kćeri, ona svjedočila: 'Dirao me po grudima'

Otac (44) sa šireg bjelovarskog područja dobio je kaznu od 2.500 eura jer je počinio psihičko nasilje nad kćeri (17). Kako se navodi u presudi, on je prošle godine u kolovozu vrijeđao kćer, a ona je svjedočila kako je otac bio i napastan.

Naime, sutkinja je naglasila kako je otac vrijeđao svoju kćer, govoreći joj kako je ''glupa'' te da ''nije njegovo dijete'', što je na kraju prouzročilo kod nje uznemirenost i povredu dostojanstva. Djevojka je, osim toga, svjedočila kako je te večeri otac njoj i malom bratiću kupio grickalice i sokove, a sebi dvije litre vina. Kada je počela padati kiša, svo troje legli su u krevet, prenosi Danica.hr.

- Prvo me je otac mazio po licu govoreći da me dugo nije vidio. Bili smo odjeveni, na sebi sam imala trenerku i ljubičastu majicu. Kad sam zaspala, osjetila sam da mi otac zavlači ruku u majicu, a nakon toga izvlači majicu iz hlača. Trgnula sam se i pokušala ustati, ali me je prvi put spriječio, a drugi put sam uspjela. Tada mi je rekao da ja nisam njegova kćer i da bi bolje bilo da me je izd*kao u wc, nego što me napravio. Tad me počeo dirati po grudima - ispričala je.

- On je u vrlo kratkom vremenu popio te dvije litre vina, a rekao mi je i da je prije toga pio žesticu. Odonda više nemam kontakta s njim. O cijelom događaju triput su me ispitali na policiji - svjedočila je 17-godišnjakinja, dok se otac na presudu može žaliti.

