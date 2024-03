Četvrti dan nestanka curice Danke (2): Bageri na terenu pomažu raščišćavati

MUNJEVITA AKCIJA POLICIJE

FOTO Ovo su muškarci uhićeni u BiH: Tvrdili da drže Danku (2) u podrumu, tražili novac za informacije

Svi uhićeni su članovi jedne obitelji, no kod njih nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na to da se nestala djevojčica nalazi na teritoriju Hadžića, gdje je došlo do uhićenja.