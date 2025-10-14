Naši Portali
ZALAŽE SE ZA OPSKRBU UKRAJINE

Oštri kritičar Putina upozorio: Rusija može doseći duboko u Europu. Trebamo biti spremni suprotstaviti se

Autor
Dora Taslak
14.10.2025.
u 23:35

Opskrba Ukrajine s više streljiva, protuzračnih sustava, oružja kratkog i srednjeg dometa potrebna je za zaštitu Europe, rekao je Radosław Sikorski, ukazujući na upade dronova iznad Poljske i borbenih zrakoplova iznad Estonije

Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski upozorio je da se Europa mora pripremiti na mogućnost da Rusija izvede napade duboko na njezinom teritoriju. Također, smatra da je neodgovorno to što se ne grade obrambeni sustavi poput "zida od dronova" na istočnom krilu.

Sikorski je pozvao europske zemlje da "drže kurs" u podršci Ukrajini, izrazivši nadu da će američki predsjednik Donald Trump staviti na raspolaganje Ukrajini dalekometne rakete Tomahawk kako bi se ojačali udari na rusku infrastrukturu.

Opskrba Ukrajine s više streljiva, protuzračnih sustava, oružja kratkog i srednjeg dometa potrebna je za zaštitu Europe, rekao je, ukazujući na upade dronova iznad Poljske i borbenih zrakoplova iznad Estonije. Pritom, dodao je da još nije poznato jesu li dronovi iznad Kopenhagena bili ruski.

Na pitanje o mogućnosti proširenja inicijative za "zid od dronova" kako bi se suprotstavili budućim upadima, Sikorski je za Reuters izjavio da Rusija "nažalost, može doseći duboko u Europu".

"Trebali bismo biti spremni suprotstaviti se tome i stoga mislim da bi danas bilo neodgovorno ne graditi kapacitete za obranu od dronova i vlastite dronove", rekao je. Sikorski, dugogodišnji oštri kritičar Putina, pozvao je Europu da također planira podršku Ukrajini za još tri godine, što je, kako je rekao, vremenski okvir za koji se i Kijev priprema. "Moramo uvjeriti Putina da smo spremni ostati pri tom kursu barem tri godine."

Početkom listopada, ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je strahove Zapada da Moskva planira napasti NATO kao "besmislice". "Pomno pratimo eskalirajuću militarizaciju Europe... Jednostavno ne možemo ignorirati ono što se događa", rekao je tada. 

Stiže nam zima kakvu dugo nismo vidjeli: Meteorolozi upozorili na neobične promjene
Ključne riječi
rat u Ukrajini Poljska Radosław Sikorski

