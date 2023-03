Osobni odnosi nisu važniji od državnih interesa

1. Ako pred saborski Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost izvješće o radu VSOA-e u 2022. dolazi predstaviti ravnatelj VSOA-e u ostavci Ivica Kinder, osumnjičen za kazneno djelo, na što je to onda Sabor sveden?

Na trenutke imam osjećaj kao da Sabor odgovara Vladi, a ne obrnuto. Kada govorimo o VSOA-i, već se dvije godine nešto kotrlja iza brda. I osobno sam otprije te dvije godine nezadovoljan radom VSOA-e jer stvari koje se tiču usko VSOA-e počinju izlaziti u javnost, gdje takvim stvarima sigurno nije mjesto. Zatim ta situacija kulminira otkrićem da su pojedini pripadnici VSOA-e na nelegalan način sebi priskrbljivali nepripadnu korist preko dnevnica. Potom je predsjednik Republike javno zatražio smjenu čelnika VSOA-e, koji je nakon toga ponudio ostavku a da premijer na to nije reagirao do danas. To se tiče predsjednika i premijera. Oni bi u dogovoru trebali predložiti čelnike i VSOA-e i SOA-e. Pet i pol mjeseci nakon ostavke – vjerojatno ne svojom voljom, ali čovjek je još uvijek na tom mjestu – Kinder dolazi pred Odbor predstavljati izvješće VSOA-e, a ja sam to izvješće već pročitao u tiskovinama. Dakle, nije u tome ništa super tajno. Drugo, s kojim kredibilitetom on dolazi? Generala Ivicu Kindera poštujem kao domoljuba, čovjeka koji je karijeru izgradio kroz vojni sustav. Čak i danas vjerujem da je on ispravan čovjek. Ali ne mogu tolerirati da se pred Odbor šalju ljudi koji su bivši. On je bivši i ne može predstavljati rad službe.

2. Kako riješiti sve te probleme?

Riskirat ću i stat ću otvoreno na stranu predsjednika Republike. On je pokazao put kada je nedavno premijeru poslao otvoreno pismo i poziv za sastanak. Što se tiče Ustava, sve je riješeno – sazove se Vijeće za nacionalnu sigurnost, riješe se određene stvari i idemo dalje. Ni od koga se ne može očekivati da će na temelju lista papira koji je netko donio potpisati nečije imenovanje. Svatko tko je odgovoran prije toga će tražiti da toga kandidata vidi i s njim razgovara. To su stvari koje se trebaju obaviti u konzultacijama. Osobni odnosi među ljudima nisu bitni onoliko koliko je bitan državni interes.

3. Ali Plenković kaže da do kraja mandata ove Vlade neće biti suradnje s Milanovićem?

Što uopće znači ta premijerova konstatacija – do kraja mandata? A što ćemo u idućem mandatu ako svi ostanu na istim pozicijama?! Hoćemo li onda i dalje biti u talačkoj krizi? I ova sadašnja situacija nanijela je već dovoljno štete.

