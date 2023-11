Osmislili shemu tzv. nestajućih trgovaca, 'zaradili' 25 milijuna eura koje su ulagali u nekretnine

Španjolska policija, po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) pokrenula je još jednu međunarodnu istragu zbog porezne prevare teške 25 milijuna eura. Istražuju kriminalnu skupinu za koju se sumnja da je svoje "poslove" proširila sve do Južne Amerike. Obavili su 13 pretraga te uhitili 24 osobe te zaplijenili velik broj raznih dokumenata, elektroničke opreme, IT opreme, visoko-vrijednih predmeta, 135.000 eura, više automobila... Osim toga, osumnjičenicima su zamrznuti bankovni računi u Belgiji, Litvi i Rumunjskoj, a zaplijenjene su im i brojne nekretnine diljem Španjolske. Zapljena imovine traži se i u Južnoj Americi.

EPPO navodi da je kriminalna skupina, koja se sumnjiči za porezne prijevare i pranje novca, smislila vrlo sofisticiranu poreznu prevaru, kojom se bavila zadnje dvije godine. Bavili su se trgovinom IT opreme, a sumnja se da su zahvaljujući poreznim prevarama proračun EU oštetili za više od 25 milijuna eura. Sumnja se da su između 2021. do 2023. osmislili sustav koji se sastojao od više tvrtki sa sjedištem u Španjolskoj te drugim državama članicama EU-a i Latinskoj Americi. Jedna od tvrtki koja je u to bilo involvirana bila je glavna distribucijska točka, a kako bi se izbjeglo plaćanje poreza na uvezenu robu, osumnjičenici su se koristili shemom tzv. nestajućih trgovaca. Pojednostavljeno, tvrtka koja bi naručila robu, ugasila bi se prije plaćanja poreza, a onda bi u lažno stvorenom lancu kupnje i prodaje neka druga tvrtka neopravdano tražila isplatu povrata PDV-a. Kako ni u jednoj fazi od uvoza do prodaje robe nije bio plaćen porez, to je koristila glavna tvrtka uslijed te prevarne sheme tako što je robu prodavala ispod tržišne cijene, čime je s tržišta istiskivala konkurente.

Tijekom istrage je utvrđeno da se tako zarađeni novac koristio za kupovinu velikog broja nekretnina, a tijekom "poslovanja" kriminalna skupina je tragove pokušala prikriti koristeći se u komunikaciji kriptiranim mobitelima i aplikacijama, vjerujući da tako mogu izbjeći policiju.

