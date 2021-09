Osječki stožer: Raste broj cijepljenih, učenici će na nastavu uživo

Članovi Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije na danas (3. rujna 2021. godine) održanoj sjednici razmatrali su aktualnu epidemiološku situaciju na području županije. Između ostaloga i podatak da je Osječko-baranjska, kao i još sedam kontinentalnih hrvatskih županija, na epidemiološkoj karti Europe raširenosti koronavirusa premještene iz narančaste u crvenu zonu.

Na sjednici su uvodno analizirani dnevni podaci koji glase: U zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 277 uzoraka od kojih je 31 bio pozitivan na koronavirus. Najviše novopozitivnih osoba ima prebivalište na području grada Osijeka (14), slijede Donji Miholjac i Valpovo (po 3), Belišće i Našice (po 2), Beli Manastir i Đakovo (po 1) te općine Bilje (4) i Antunovac (1). Ukupno je hospitalizirano 27 osoba (26 u KBC Osijek i 1 u OŽB Našice), a dvije osobe su na respiratoru u KBC Osijek. Preminula je jedna osoba s područja grada Valpova, u dobi od 79 godina, a trenutno je 308 osoba u samoizolaciji.

- Ovog ljeta smo se svi malo opustili, no brojke nam govore da je virus stalno prisutan. Naime, samo šest dana ove godine nije bilo nitko novopozitivan, a prošle godine u kolovozu je bilo 183 zaraženih osoba, dok je u ovom kolovozu bilo 424. Sve nas je iznenadio prelazak iz zelene u crvenu zonu, međutim u prvoj polovici kolovoza imali smo dnevno prosječno desetak oboljelih, a u drugoj polovici mjeseca taj broj je bio 40-50, i to je povećanje koje nas je ubacio u crvenu zonu. Na sjednici smo zaključili da sve naše ustanove koje provode testiranja rade vrlo odgovorno i precizno, s tim što u odnosu na županije na obali Jadrana kod nas se ne radi tako veliki broj testiranja jer Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ i Klinički bolnički centar Osijek rade testiranja isključivo osoba koje imaju simptome, i to je razlog većeg postotka zaraženih - rekao je Mato Lukić, načelnik Stožera CZ OBŽ.

Najavio je početak školske godine na području cijele županije po modelu A, što znači da učenici redovito pohađaju nastavu u školi. No, ima i određenih pomaka te se učenici mogu povezivati po razredima i na slobodnim aktivnostima te mijenjati učionice, a školski obrok će se dijeliti u blagovaonicama. Zaštitne maske predviđene su samo u višim razredima ukoliko se ne može osigurati potreban razmak između učenika.

- U KBC-u Osijek hospitalizirano je 26 bolesnika, od čega su dva bolesnika u Respiracijskom centru. Trenutno je među hospitaliziranim pacijentima velika većina necijepljena, točnije njih 19, šest ih je cijepljeno, a jedna osoba je cijepljena samo jednom dozom. Prosječna dob hospitaliziranih pacijenata je 63 godine, a to je nešto niža dob od one koju smo do sada imali, međutim medijan je oko 50 godina. Prema kliničkoj slici hospitalizirani imaju srednje teške ili teške oblike bolesti, dok su oni s najtežim oblikom smješteni u Respiracijskom centru i zahtijevaju mehaničku ventilaciju. Općenito, svi pacijenti koji su primljeni u bolnicu imaju upalu pluća i nužna je dodatna intervencija, odnosno liječenje uz pomoć kisika - rekao je prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu KBC Osijek, te dodao:

- Očekujemo porast broja hospitalizacija, prije svega jer se epidemija ubrzava, a i velika je rasprostranjenost delta soja virusa, kako u Europi tako i kod nas. Klinički bolnički centar spreman je na sve izazove koje nosi pandemija, naši kapaciteti su osigurani za prihvat bolesnika, a iako se nadamo da će ovaj četvrti val biti nešto povoljniji ipak ne smijemo prestati s pridržavanjem svih epidemioloških preporuka. Iako naša županija, pa i cijela Hrvatska dobro stoji po pitanju broja cijepljenih u odrasloj populaciji to je u epidemiološkim razmjerima i općenito u medicinskoj znanosti, relativno malen broj cijepljenih osoba - kazao je dr. sc. Domagoj Drenjančević.

Istaknuo je da je procijepljenost osoblja u KBC-u oko 70 posto, no očekuje porast tog broja jer je dio zaposlenika prebolio koronavirus i sukladno preporukama čeka na cijepljenje.

Voditelj Službe za epidemiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ dr. sc. Tomislav Dijanić kazao je kako se nastavlja s pozivima za cijepljenje bez naručivanja i to svim vrstama cjepiva, a do sada je tim putem cijepljeno 27.000 osoba.

- Posebno nas veseli podatak da je tijekom kolovoza zabilježen porast broja zainteresiranih za cijepljenje. U protekla dva tjedna broj cijepljenih je veći 50 posto u odnosu na tjedan prije toga za osobe koje su cijepljene prvom dozom. U brojkama, oko 2.500 ljudi je cijepljeno tjedno u protekla dva tjedna, od čega 1.500 prvom dozom. Razlog sve većem broju procijepljenih vidim dijelom u osvještavanju sugrađana o nužnosti cijepljenja, posebno zbog novih sojeva virusa, a dijelom i zbog povratka s godišnjeg odmora. Primjetan je i povećan broj mladih ljudi koji su se cijepili, a nadam se da će zainteresiranost i dalje rasti jer je cijepljenje jedini način sprječavanja širenja virusa - istaknuo je dr. sc. Dijanić te prokomentirao ulazak slavonskih županija u crveno prema karti ECDC-a.

- Mi prije svega radimo ciljana testiranja zbog čega su brojke takve kakve jesu. Ipak, vidljiv je porast broja zaraženih u kolovozu, a ako pogledamo apsolutne brojke u našoj županiji one nisu tako velike kao u drugim županijama, međutim odnosi su drugačiji, odnosno broj pozitivnih u odnosu na broj testiranih. Nažalost, zaraženih ima i bit će ih, ali nema mjesta panici - zaključio je dr. Dijanić.

