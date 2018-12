Orbán u akciji, gdje su Mađari, tu investira

Već danima tisuće Mađara na ulicama Budimpešte prosvjeduju protiv politike premijera Viktora Orbána i njegove sve veće koncentracije moći. No podjednako velik broj Mađara zadovoljan je Orbánom, pogotovo njegovom politikom "čvrste ruke" prema opoziciji, useljenicima, beskućnicima, migrantima...

Prema svima onima koji se ne uklapaju u Orbánovu i desničarsku viziju velike Mađarske. A jedan od glavnih "alata" kojima Orbán širi svoje ideje, ali i ojačava svoju poziciju među Mađarima veliko je sponzoriranje sporta, posebice nogometa. I to ne samo u Mađarskoj već u svim zemljama u kojima postoji značajnija mađarska nacionalna manjina. Naime, Viktor Orbán čvrsto vjeruje da je sport, posebice nogomet, snaga koja može razmahati nacionalni ponos i dovesti do mađarskog zajedništva. I upravo to je razlog zbog kojeg službena Budimpešta uvelike financira gradnju nogometnih stadiona i pokretanje nogometnih akademija u svim okolnim zemljama u kojima žive Mađari, uključujući i Hrvatsku.

Posebna pozornost Vojvodini

U posljednjih nekoliko godina nogometni stadioni i nogometne akademije nicali su u Rumunjskoj, Slovačkoj, Srbiji, Ukrajini, Sloveniji i Hrvatskoj. A na tim projektima ni najmanje se ne štedi. Naime, uz ideju da sport može biti nacionalna poveznica i model jačanja nacionalnog ponosa i jedinstva, nogomet je i velika Orbánova osobna strast. I treći, ne i najmanje važan razlog za ogromna sredstva koja se slijevaju u ove projekte i činjenica je kako je s velikom većinom ovih projekata povezan, u poslovnom ili vlasničkom smislu, cijeli niz Orbánovih prijatelja i političkih ili poslovnih saveznika koji nerijetko financiraju njegove akcije na mađarskoj unutarpolitičkoj sceni.

Koliki je novac u igri, pokazuje i procjena mađarskog portala 444.hu koja govori da je u posljednje dvije godine u sportske objekte izvan Mađarske vlada uložila oko 20 milijardi forinti, odnosno oko 61,5 milijuna eura. Ovi projekti strateški su izabrani ciljajući područja koja su svojevrsni centri Mađara u okolnim zemljama, pa je tako u Rumunjskoj izgrađen stadion u gradu Miercurea-Ciucu, u Slovačkoj je objekt podignut u Dunajskoj Sredi, dok je u Srbiji nogometni stadion sagrađen u Bačkoj Topoli.

Inače, upravo je Vojvodina u Srbiji jedno od ključnih područja na koja svojom "sportskom politikom" cilja Orbán, a projekt izgradnje nogometne akademije tamošnjeg kluba TSC Bačka Topola dobio je naviše novca iz mađarskog proračuna od svih mađarskih sportskih projekata izvan zemlje. Prema nekim procjenama, čak 4,5 milijardi mađarskih forinti (oko 14 milijuna eura). Iako je u Totovu već postojala prilično uspješna nogometna akademija, Orbán je rado financirao potpuno novu ustanovu, i to zbog jednog prilično praktičnog razloga. Naime, iz Bačke Topole je i milijunaš János Zsemberi, mađarski poslovni čovjek koji je godinama podupirao Orbána i koji je lobirao kod mađarskog premijera za izgradnju nogometne akademije u "svom" mjestu.

Ovo je prilično čest "model" izbora mjesta u kojima Mađarska financira gradnju nogometnih objekata ili institucija. Tako je u Slovačkoj izgrađen stadion nogometnog kluba DAC u Dunajskoj Sredi (mađ. Dunaszerdahely). Inače, DAC je u vlasništvu Oszkára Világija, najbogatijeg Mađara u Slovačkoj, direktora i suvlasnika jedne od najvećih rafinerija nafte u toj zemlji. Ali i čovjeka koji je s Orbánom u prilično bliskim odnosima još od devedesetih godina prošlog stoljeća kada su obojica gradila političke karijere kao liberalni mladi političari nakon sloma komunizma. Világijev klub mađarska je vlada sufinancirala s 2,4 milijarde forinti, i to gotovo sigurno zbog bliskih veza Világija i Orbána.

Doduše, zbog Világija je profitirao i gradić Komárno u Slovačkoj. Naime, gradonačelnik Komárna bio je u Világijevu društvu kada su se susreli s Orbánom, a mađarski premijer pitao je gradonačelnika što Mađarska može učiniti za Komárno.

- Obnovite poljoprivrednu školu koja već neko vrijeme ne radi i koja je, uostalom, i prijeko potrebna u ovom poljoprivrednom kraju - zatražio je gradonačelnik. Ništa od toga. Orbánu se ideja obnove poljoprivredne škole nije pretjerano svidjela niti mu je "zapela za oko". U Komárnu su izgradili nogometni stadion. Gradonačelnik nije bio oduševljen idejom, no vodeći se egidom bolje išta nego ništa, prihvatio je projekt i dobio za njega 2,1 milijardu forinti.

Preveliki stadioni

Sredstva koja Mađarska vlada izdvaja za gradnju nogometnih stadiona i nogometnih akademija izvan granica svoje zemlje nisu previše transparentno prikazana i, da bi se dobili stvarni podaci i potpuno jasna slika investicija, potrebno je prilično duboko "kopati". Manji dio investicija dolazi iz Mađarskog nogometnog saveza, no dobar dio sredstava alocira se iz fonda Gábor Bethlen kojim se financiraju potrebe Mađara izvan zemlje. No prilično je jasno da je fond samo kanal isplate, dok o stvarnim alokacijama odlučuje osobno Orbán. Uostalom, dio investicija u nogometne stadione ide izravno s računa vlade, odnosno pojedinih ministarstava, pa je tako nogometni klub u rumunjskom gradu Miercurea-Ciucu dobio oko 12 milijuna eura izravno s računa ministarstva za nacionalne manjine. I to nakon što se predsjednik kluba na jednom primanju upoznao s Viktorom Orbánom i očarao ga u kratko vrijeme pričom o svojim nogometašima, Mađarima u Rumunjskoj.

Naravno, projekti gradnje i obnove nogometne infrastrukture nastavljaju se i dalje pa je tako Orbán nedavno najavio gradnju objekata u Mukačevu u Ukrajini i Sfântu Gheorgheu u Rumunjskoj. Bit će izgrađen i stadion u Lendavi u Sloveniji te u Rimanskoj Soboti u Slovačkoj. Za Hrvatsku je planiran projekt u Osijeku. Nogometni objekti ne grade se samo izvan Mađarske već i diljem zemlje pa je Mađarska doživjela, po pitanju sportske infrastrukture, pravi procvat u posljednjih nekoliko godina.

Nažalost, nogometne akademije koje Orbánova vlada prilično izdašno financira još uvijek nisu iznjedrile nekog vrhunskog igrača svjetske klase kako bi opravdale ogroman novac koji se u njih ulaže. Uostalom, veliko je i pitanje koliko će i sami stadioni biti iskorišteni jer ih se mahom gradi u gradovima s 30 do 50 tisuća stanovnika i jednostavno su po svojim kapacitetima preveliki za njihove potrebe.

Prema posljednjim istraživanjima javnog mišljenja, velika većina Mađara veliki problem vidi u stanju u zdravstvu i školstvu, dok ih pitanje sportske infrastrukture ne zabrinjava toliko. No, imajući na umu kako je Orbán veliki ljubitelj nogometa, prilično je izvjesno da sportski projekti neće biti zaustavljeni ili usporeni kako bi se sredstva prenamijenila ili usmjerila u poboljšanje bolnica, klinika ili obrazovnih ustanova.

Nema nikakve sumnje da je nogomet dobro sredstvo jačanja nacionalnog ponosa i osjećaja pripadnosti pojedinoj naciji. Ali i pogodan populistički "alat", što Orbán zna i vješto koristi.

NK Osijek Mađarska ulaganja u hrvatski nogomet odnose se na NK Osijek, čiji je vlasnik otprije nekoliko godina Lőrinc Mészáros, odličan prijatelj mađarskog premijera i kontroverzni bogataš. Do koje mjere u NK Osijeku vole Orbána, pokazuje i činjenica da su nakon posljednjih izbora u Mađarskoj, i nakon Orbánove pobjede, objavili čestitku "svojem najpoznatijem navijaču", uz želje za puno uspjeha na čelu mađarske vlade. Mészáros je najavio i gradnju stadiona u Osijeku kao i nastavak ulaganja u ekipu, a sredstva za to dolaze iz fondova mađarske vlade. Inače, Mészárosa se drži Orbánovim tajkunom, a riječ je o jednom od najbogatijih Mađara čiji se imetak procjenjuje na oko 400 milijuna eura. Iako na početku karijere nije bio pretjerano uspješan pa mu je prva tvrtka, koja se bavila plinom, propala, nakon dolaska Orbána na vlast njegove tvrtke dobivaju sve više državnih poslova. Danas je, među ostalim, Mészáros i vlasnik niza od tridesetak hotela uz Balaton.

