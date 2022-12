Orban komentirao šal s 'Velikom Mađarskom': 'To održava naše nacionalno jedinstvo'

Mađarski premijer Viktor Orban sazvao je danas u Budimpešti konferenciju za medije na kojoj se dotaknuo šala kojeg je nosio na nogometnoj utakmici u studenom, a na kojoj je bila prikazana karta ''Velike Mađarske''. Upitan od novinara N1 je li se radilo o provokaciji, Orban je kazao kako ''tu nema ništa posebno''.

''Ovo je zemlja stara 1.100 godina, okruženi smo povijesnim simbolima'', kazao je, a njegove riječi na Twitteru prenio glasnogovornik ureda premijera Zoltan Kovacs.

''Gledam oko sebe sad, jer želim vam pokazati da to nije ništa posebno. Radi se o 1.100 godina staroj zemlji. Živimo danas okruženi povijesnim simbolima. Ako vidite nešto što vam smeta možete se buniti, jer neki simbol je star 200 godina. Ili ovdje (na zastavama, op.a.) možete vidjeti nešto što se koristilo u prošlom stoljeću. Zato što se mene tiče ja uvijek jasno razlikujem ono što vi zovete “Velika Mađarska” a ja zovem “povijesna Mađarska'', kazao je Orban.

Kako je nadalje nastavio objašnjavati, ''Velika Mađarska'' prema Orbanu je intelektualni koncept o tome kako ''biti veći nego što jeste''.

''Ali ja nisam dio te tradicije. Ja spadam u povijesnu tradiciju – Mađarska doista JEST bila takva, to je povijesna zemlja, kao što se i vidi na toj karti. Otiđite u mađarski parlament, nitko se nikad nije bunio zašto su takvi simboli tamo. Zato što je stara zemlja, to je dio povijesti, to održava naše nacionalno jedinstvo, itd. Stoga su povijesni simboli uobičajen dio naših života. To nije ništa posebno. Svakodnevna stvar'', zaključio je Orban.

>> VIDEO U prometu tri nova elektromotorna vlaka, postižu brzinu od 160 km/h