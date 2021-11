Oprez zbog omikrona: Australija odgađa otvaranje granica za cijepljene nositelje ulaznih viza

Australska vlada priopćila je da je zbog pojave nove varijante koronavirusa nazvane omikron odlučila odgoditi planirano ponovno otvaranje svojih granica, prethodno najavljeno za srijedu, za cijepljene inozemne stručnjake, strane studente te nositelje još nekih kategorija ulaznih viza za tu zemlju.

"Povjerenstvo za nacionalnu sigurnost donijelo je nužnu privremenu odluku o odgodi sljedećeg koraka prema sigurnom ponovnom otvaranju Australije za strane stručnjake i studente, kao i za nositelje humanitarnih viza, privremenih radnih viza i obiteljskih viza, s 1. na 15. prosinac", stoji u priopćenju vlade u Canberri objavljenom u ponedjeljak navečer.

Ponovno otvaranje granica za putnike iz Japana i Južne Koreje također je odgođeno do 15. prosinca.

Kako se ističe u vladinu priopćenju, ta "privremena odgoda" služi kako bi se dobilo vrijeme potrebno za prikupljanje informacija "koje su nam potrebne da bismo bolje razumjeli omikron varijantu virusa". Na konferenciji za novinare u utorak ministar zdravstva Greg Hunt kazao je kako je odluka o odgodi popuštanja graničnih ograničenja poduzeta u duhu "iznimna opreza", te uz pretpostavku da će se 15. prosinca nastaviti po planu. No, odluke će se donositi temeljem liječničkih savjeta, napomenuo je.

Australija je među najprocjepljenijim zemljama svijeta, gdje je prvu dozu cjepiva primilo preko 92 posto populacije starije od 16 godina, a u potpunosti cijepljenih je 87 posto.

Odluka o odgodi početka popuštanja graničnih ograničenja donijeta je temeljem mišljenja glavnog medicinskog savjetnika Australske savezne vlade Paula Kellyja. Australske granice još su od ožujka 2020. zatvorene za sve osim za državljane i građane te zemlje, uz nekoliko iznimaka, a u srpnju iste godine uvedena su i ograničenja međunarodnih dolazaka.

Zemlja je nedavno počela popuštati restrikcije, uz obaveznu karantenu i potpuno ukidanje svih ograničenja za u cijelosti cijepljene državljane, stalno naseljene i njihove obitelji koji putuju u države Victoria i New South Wales te na samoupravni teritorij glavnoga grada Canberre, Australian Capital Territory (ACT).

Proteklog vikenda, australska je vlada zabranila ulazak u zemlju svim putnicima iz Južnoafričke Republike koji nisu australski državljani, te uvela obaveznu karantenu za sve koji su nedavno doputovali iz toga područja. U ponedjeljak je potvrđeno da će te mjere ostati na snazi do 15. prosinca. Za sve međunarodne putnike u Victoriju, New South Wales i ACT uvedena je mjera 72-satne karantene. U Australiji je do sada potvrđeno pet slučajeva nove varijante koronavirusa.

Za utorak poslije podne zakazan je sastanak nacionalnog kabineta kako bi se dogovorio koordinirani odgovor Australije na omikron.